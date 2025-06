ロックバンド・黒夢が13日、2月9日に東京ガーデンシアターで開催した10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』を収録したBlu-rayを、8月6日にリリースすることを発表した。初回限定盤と通常盤の2形態が用意される。同作には、清春(ボーカル)、人時(ベース)に加え、坂下丈朋(ギター)、Daiki(Crossfaith/ギター)、Katsuma(coldrain/ドラム)を迎えて行われた当日のライブ映像を完全収録。「少年」「MARIA」などバンド最大のヒットアルバム『CORKSCREW』収録曲を中心に、「Like A Angel」「後遺症 -aftereffect-」など、当日演奏された全21曲が収められる。

アートワークを手がけたのは、コラージュアーティスト・河村康輔氏。「UT」のクリエイティブディレクターや、世界的ロックバンド・OASISの公式ロゴを用いたアート作品など、国内外で活躍する河村氏とのコラボレーションが実現した。初回限定盤には特典ディスクが付属し、『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』と題したドキュメント映像を収録。清春と人時によるインタビューのほか、リハーサルやバックステージの様子、サポートメンバーのコメントも収められている。あわせて、先着購入特典も発表されており、数量限定の「バックステージパス(レプリカ)」や、クリアファイル、Amazon限定のメガジャケットなど、購入先によって異なる特典が用意されている。黒夢は、同作のリリースにあわせて7月より全国Zeppツアー『黒夢 Zepp TOUR CORKSCREW 2025』を開催する。さらに『SUMMER SONIC 2025』をはじめとした複数のフェスにも出演予定となっている。