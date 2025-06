ソリストは若手ヴァイオリニストの中野りな！千葉響×山下一史／10年目の響き

千葉交響楽団は、創立40周年記念シリーズとして第120回定期演奏会「千葉響×山下一史/10年目の響き」を2025年10月25日(土)に千葉県文化会館大ホールにて開催します。

千葉交響楽団は、創立40周年記念シリーズとして第120回定期演奏会「千葉響×山下一史/10年目の響き」を2025年10月25日(土)に千葉県文化会館大ホールにて開催。

これは、リニューアル後初めての定期演奏会となります。

ソリストには若手ヴァイオリニストの中野りなさんを迎えます。

指揮は当楽団音楽監督の山下一史が行います。

■開催要項

公演名 :千葉交響楽団第120回定期演奏会「千葉響×山下一史/10年目の響き」

開催日時 :10月25日(土)

会場 :千葉県文化会館大ホール

出演者 :指揮:山下一史(音楽監督)

ヴァイオリン:中野りな

管弦楽:千葉交響楽団

プログラム:ブラームス:大学祝典序曲作品80

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26

チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調作品64

入場料 :S席:4,000円

A席:3,000円

B席:2,000円(未就学児入場不可)

申込方法 :カンフェティ:TEL 050-3092-0051

千葉県文化会館:043-222-0201

