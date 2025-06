指揮は竹本泰蔵、ピアノにはCHIAKiが担当！千葉交響楽団ファミリーコンサート

『特別演奏会 夏のプレゼント ファミリーコンサート 〜オーケストラで楽しむアニメの世界〜』を、2025年8月23日(土)に船橋市民文化ホールで、8月24日(日)に浦安市文化会館 大ホールで開催します。

『特別演奏会 夏のプレゼント ファミリーコンサート 〜オーケストラで楽しむアニメの世界〜』を、2025年8月23日(土)に船橋市民文化ホールで、8月24日(日)に浦安市文化会館 大ホールで開催。

前回好評であったジブリ名曲集のほか、「トムとジェリー」よりピアノ・コンサートをはじめとした耳と目で楽しむアニメの世界を映像とともに届けられます。

指揮は竹本泰蔵さん、ピアノにはCHIAKiさんです。

■開催概要

<イベント名>

特別演奏会 夏のプレゼント ファミリーコンサート 〜オーケストラで楽しむアニメの世界〜(浦安公演・船橋公演)

<プログラム>

【第1部】ジブリ名曲集

「となりのトトロ」よりネコバス(久石譲)

「天空の城ラピュタ」よりハトと少年(久石譲)

「魔女の宅急便」より海の見える街(久石譲)

「風の谷のナウシカ」より風の伝説(久石譲)

「耳をすませば」よりカントリー・ロード(J.デンバー)

「となりのトトロ」よりさんぽ(久石譲)

【第2部】耳と目で楽しむアニメ音楽

「ファンタジア」よりくるみ割り人形(チャイコフスキー)

「ファンタジア」より魔法使いの弟子(デュカス)

「トムとジェリー」よりピアノ・コンサート(リスト:ハンガリー狂詩曲 第2番)

<出演者>

指揮 :竹本泰蔵

ピアノ:CHIAKi

管弦楽:千葉交響楽団

<開催日時・会場>

8月23日(土)15:00開演

船橋市民文化ホール(〒273-0005 千葉県船橋市本町2丁目2-5)

8月24日(日)15:00開演

浦安市文化会館 大ホール(〒279-0004 千葉県浦安市猫実1丁目1-2)

<入場料金>

S席:3,000円/A席:2,000円/高校生以下:1,000円(3歳未満入場不可)

<申込方法>

【共通】

カンフェティチケットセンター

TEL: 050-3092-0051

【船橋公演】

・船橋市民文化ホール

TEL:047-434-5555

・船橋市民文化創造館

TEL:047-423-7261

【浦安公演】

・浦安市文化会館

TEL:047-353-1121

・浦安市民プラザ

TEL:047-350-3101

・うらやす財団チケットWEB販売サービス

