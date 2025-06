ボッテガ・ヴェネタが森岡書店とコラボし、詩集『珈琲夜船』に焦点を当てた展示を銀座フラッグシップで開催

ボッテガ・ヴェネタは森岡書店とコラボレーションし、 銀座フラッグシップにて詩人 菅原敏による詩集『珈琲夜船』(雷鳥社)に焦点を当てた展示「La Libreria curated by 森岡書店 ―菅原敏『珈琲夜船』展」を開催します。Courtesy of BOTTEGA VENETAボッテガ・ヴェネタの基本理念であるクラフトとクリエイティビティは、ブランドの美の追求と職人のクラフツマンシップの融合によって支えられています。創業以来、アートシーンと関わりを持ち、文化的な対話やパートナーシップ、イベントなど長年に渡って文化的な支援や取り組みを継続しています。そして、分野を超えた交流を育み、さまざまな表現の美しさや可能性をサポートし、コミュニティの精神、クラフトへの革新的なアプローチを共有する人々やプロジェクトをサポートしています。

詩人 菅原敏氏/Courtesy of BOTTEGA VENETA森岡書店は、毎週1冊の本を通じて作家、関係者、読者が集う文化的コミュニティを作るというユニークなコンセプトで、銀座の地で運営されています。1冊の本から展覧会やワークショップを展開し、本の文化を現代的に継承しています。森岡書店 外観/Courtesy of BOTTEGA VENETA本展は、日本の文学に焦点をあて、書店という枠を超えて「1冊の本の世界を立体的に伝える」活動を続ける森岡書店の協力のもと、ボッテガ・ヴェネタと日本の文学やアートコミュニティとの交流を育みます。森岡書店代表 森岡督行氏/Courtesy of BOTTEGA VENETAまた会場では、菅原敏による詩集『珈琲夜船』より選出した5編の詩に着想を得て、5種の香りを、調香師 沙里が特別に調合。珈琲の葉や花、塩、石、貝殻などの天然素材から抽出された香りをききながら詩の世界に入り込む、詩と香りが交差する空間が楽しめます。調香師 沙里氏/Courtesy of BOTTEGA VENETALa Libreria curated by 森岡書店 ―菅原敏『珈琲夜船』展会場:ボッテガ・ヴェネタ 銀座フラッグシップ 5階会期:2025年6月19日(木)〜6月29日(日) 午後2時〜7時※21日(土)はイベントのため、5階イベント会場は終日クローズ・スペシャルイベント森岡書店 森岡督行 × 詩人 菅原敏 トークイベント/朗読会会場:ボッテガ・ヴェネタ 銀座フラッグシップ 5階日時:2025年6月21日(土)午後3時〜6時(招待制)■書籍情報菅原敏 詩集『珈琲夜船』(雷鳥社)「皿にこぼれ落ちた黒を飲み干せ 祈るよりも歌え その波に飲み込まれ 深い底に沈む前に」菅原敏、待望の第4作は珈琲を片手に、見知らぬ夜の旅に出る“小舟”としての詩集。コーヒーの葉を思わせるグリーンの装丁をひらき、頁をめくれば、漆黒の海を一艘の船が漕ぎ出し、どこか懐かしい情景が浮かぶ。詩集には、2019年にフランスのナダール賞を受賞した写真家・かじおかみほによる、遠い記憶の断片のような白黒写真が挟み込まれる。《タンザニア》《コロンビア》などの珈琲豆の産地を冠した詩、スターバックスWEB連載「A Cup of Poem」からの詩ほか、全31編を収録。あとがきには文芸誌『群像』にて発表されたエッセイに加筆修正した「珊瑚と珈琲」を掲載。著:菅原敏出版社:雷鳥社刊行日:2024年11月07日価格:2,200円(本体2,000円+税)お問い合わせ:ボッテガ・ヴェネタジャパンTEL:0120-60-1966