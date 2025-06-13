ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Ë¡×¡È¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¦¥Ö¥í¡ÊHUBLOT¡Ë¡×¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó¡×20¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê30¡Ë¤ÈÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê49¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç
¡¡²áµî¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÇÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¡£¥¢¥¤¥³¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»³ºê¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£18ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½ËÜÅö¤ËÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó¤¬Íè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¸¿Í¤¯¤ó¤ÈÁ´Á³¤â¤¦¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¡Ø¥·¥«¥´¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ø¥Ñ¥Ã¡Ù¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Îµ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢²¿¤«ËÜÅö¤ËÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨»³ºê¸¿Í¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×