アセットフロンティアは6月6日、ハラル認証を取得した新商品「ワンピースラングドシャ by BragMen 北海道ミルク プロテイン入」「ワンピースラングドシャ by BragMen いちご プロテイン入」を発売した。ワンピースラングドシャ by BragMen 北海道ミルク プロテイン入(8枚入り)同商品は、プロテインを配合した栄養価の高いオリジナルラングドシャに、人気コンテンツ『ONE PIECE』の世界観を融合させたラングドシャ。

「ワンピースラングドシャ by BragMen 北海道ミルク プロテイン入(8枚入り)」のクリームには、北海道産ミルクを贅沢に使用しており、とろけるような口どけと豊かなコクが特徴とのこと。「ワンピースラングドシャ by BragMen いちご プロテイン入(8枚入り)」は、大分県のブランド苺「ベリーツ」のパウダーを生地に練り込み、甘酸っぱくも上品な味わいに仕上げた。ワンピースラングドシャ by BragMen いちご プロテイン入(8枚入り)2商品とも、『ONE PIECE』特典シールが付いている。(C)尾田栄一郎/集英社