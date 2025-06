実写版『リロ&スティッチ』が絶好調だ。全米では同日公開の『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』を抑えて3週連続首位を獲得。日本では6月6日に公開され、6月8日までの週末3日間で興行収入5億6300万円、観客動員38万866人を記録した。公開初日の劇場の様子について、シネマイクスピアリの湯口支配人は「我々の予想以上に、20~30代のお客様に多くご来場いただいており、上映後は涙で目をうるませて出てくる方もいらっしゃいます。世界中で大ヒットしているように、ファミリー層だけにはとどまらない大きなヒットが日本でも期待できるのではないでしょうか」とコメントしている。

参考:世界中で大ヒットの『リロ&スティッチ』、日本でも好調スタート

2003年に公開された同名ディズニー・アニメーション映画を実写化した本作。基本的な設定やストーリーは引き継がれながらも、新しい展開やショットも多く、フレッシュな印象だった。アニメーション版に馴染みがある人にとっても、新鮮な気持ちで観られる映画となっている。

■レガシーを大切にしつつ、新たな選択へ

では、一体何が引き継がれ、何が新しくなっているのか。特筆すべきは吹替版で観た時の声優陣の存在感だ。スティッチの声を務めるのは、アニメーション版に引き続き山寺宏一である。字幕版も、アニメーション版の監督・脚本・原案を務めたクリス・サンダースが続投している。続投といえば、三ツ矢雄二が再びプリークリーに声を吹き込んでいるのは、アニメーション版のファンとしても非常に嬉しい。

また、“違う形”での続投も多い本作。アニメーション版でリロの姉ナニを演じたティア・カレルは本作のオリジナルキャラクターである社会福祉士のケコア役で登場。同じくオリジナルキャラで、リロとナニの家の隣に住むデイヴィッドの祖母トゥトゥを演じるエイミー・ヒルもまた、映画やアニメシリーズで青果店を営むハセガワ・リンの声を担当してきた。また、ナニが働くバイト先「ルアウ」のマネージャーを演じるジェイソン・スコット・リーも、アニメーション版でデイヴィッドを演じている。

“レガシー”の観点で、本作全体に感じられるハワイアンカルチャーのリプレゼンテーションにも触れておきたい。アニメーション版のオープニングにも使われた「He Mele No Lilo」を歌い、作曲の一部も担当したマーク・ケアリイ・ホオマルが22年ぶりに本作に参加。地元の児童合唱団と一緒に「He Lei Pāpahi No Lilo a me Stitch」を歌った。加えて、劇伴にはタヒチアンドラムが使用されている。そして、吹替版ではTravis Japanが歌うエンディング曲の「バーニング・ラブ」は、ブルーノ・マーズがプロデュースした甥っ子の2人組ザイヤ・リズムとナイジャ・ミュージアムが歌う。監督のディーン・フライシャー・キャンプは「豊かな歴史的文化をもつハワイの物語なので文化との結びつきを持つ人が関わっていることが重要だった」と語っている。

一方、“新しい選択”にも注目したい。リロ役は、ドラマ『ブラッシュアップライフ』(日本テレビ系)で保育園時代の主人公を演じたことで認知度を一気に上げた子役の永尾柚乃が演じている。オリジナル版でリロを演じるマイア・ケアロハの愛くるしさに、少しマセていて、それでも子供らしいかわいさがある永尾の声色が非常にマッチしていた。そしてナニ役には、ガールズ・グループ・ME:IのメンバーであるMOMONA(ハワイ好きのご両親が名づけた「MOMONA」という名前は、ハワイ語で「愛しさ」を意味する)が大抜擢。本作が声優初挑戦であるが、アメリカのオーディションで歌唱力を含め高く評価されている。また、ナニに寄り添うデイヴィッド役は吹替版エンディングも担当するTravis Japanの中村海人が担当。Travis Japanといえば、『ライオン・キング:ムファサ』のスカー役で吹替声優デビューを果たした松田元太の演技力の高さが話題になっていたが、中村にとっても本作が声優初挑戦の場となっている。本作は、そんなふうにオリジナルキャストを再キャスティングしつつ、新しい才能を発掘するような作品だ。

■スティッチがとにかくかわいい! けど内容は大人にも刺さりまくり?

さて、兎にも角にもスティッチのかわいさを語らないことに始まらない。アニメーション版と同じく表情豊かな彼は、リロの“犬”として本作でも大暴れ。モフモフした毛並みがとにかくかわいい。しかし、そのかわいさに頼ることなく、映画のプロットは意外にもリロとナニの姉妹・家族愛にフォーカスしている。破壊するために作られたエイリアンのスティッチが壊れかけた家族の絆を再びつなぐことになる。

かわいらしくて楽しいスティッチのおかげでいいバランスを保っているのだが、内容としては両親を亡くした後、ナニがリロの母親代わりになってどうにか2人で暮らし続けられるよう奮闘する、割と現実的な苦労物語だ。子供の頃にアニメーション版を観たときにはエイリアンと少女の遭遇、そして騒動にワクワクしていたが、大人になって実写版に触れると、ナニのバイト面接シーンは観ているだけで胸にくるものがあるのだ。もちろん子供がいれば親目線でリロやナニの姉妹愛に泣けてしまうし、そうでなくても「家族」のテーマがもっと刺さる。それに『リロ&スティッチ』は“悪い子”とレッテルを貼られた孤独なはみ出し者たち(リロとスティッチ)の物語でもある。彼らがお互いにぴったりの親友を見つける、それだけでも十分胸に響くのだ。そしてやはり、大人だからこそ、本作で「自分がいると家族を壊してしまう」とリロたちから離れようとするスティッチの背中が、より切なく感じてしまう。

また、本作はナニがリロの面倒を見るために自分の夢を諦めようとする、という点に重きが置かれていた。以前は海洋生物学の分野で進学を薦められるほど、優秀だったナニ。やりたいことも、進みたい大学もあるが、今はそんなことを言っていられない。ヤングケアラーに近い立ち位置で描かれるからこそ、バイト探しも最終的に「自分がもともと好きなことをやってみては」とデイヴィッドが助言したり、トゥトゥが大学への進学を諦めさせないようにしたりと、周りが彼女のやりたいことを応援する。アニメーション版では描かれなかった、実写版だからこそのナニを取り巻く描写も、大人だからこそ刺さる要素ではないだろうか。

■なぜ日本でも大ヒット?

さて、本国のアメリカではもちろん、日本でも初登場で首位を獲得するヒットぶりの『リロ&スティッチ』。その背景に、もともと『リロ&スティッチ』の日本人気が非常に高いことも関係しているだろう。1994年の『ライオン・キング』以降、ディズニー・アニメーション映画は『ポカホンタス』や『ノートルダムの鐘』、『ヘラクレス』に『ムーラン』、『ターザン』に『ダイナソー』、『ラマになった王様』や『アトランティス/失われた帝国』など、作画のタッチも内容も、少し大人向けで“ザ・マスコットキャラ”が不在の作品が続いた。そこで『リロ&スティッチ』が公開され、ブームが起きたのである。2000年初期のディズニー・スタジオを救った作品としても有名だ。

そんな経緯もあり世界的に『リロ&スティッチ』は人気だったのだが、日本ではもっと人気だった。実際、2008年から放送されたテレビアニメ『スティッチ!』(テレビ東京系)はなんとウォルト・ディズニー・ジャパンが製作した、つまり日本発のシリーズなのだ。しかも長年にわたって愛され、複数シーズン放送された。これにより、『リロ&スティッチ』は“ディズニー・アニメーション史上最も続編が作られた作品”となったのだ。

そんな『リロ&スティッチ』が実写版として、再び日本の映画館で上映されている。キャラクターとしての人気の高さ、様々なレガシーを感じさせるキャスティングに明るい作風、愛らしいスティッチやリロの物語……本作のヒットは“必然”だったと言っても過言ではないだろう。

(文=アナイス(ANAIS))