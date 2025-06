本場・台湾でしか味わえないような“台湾メニュー”が楽しめる！台湾フェア2025

「台湾フェア2025」を開催します。

2025年は、「道の駅まえばし赤城台湾フェア2025」は、“夜市”がメインテーマです。

台湾フェア2025

日程:2025年7月5日(土) 9:00-17:00

2025年7月6日(日) 9:00-16:00

場所:道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市田口町36番地)

主催:道の駅まえばし赤城

共催:群馬県・前橋市・群馬県台湾総会

道の駅内各店舗で、本場・台湾でしか味わえないような、“台湾メニュー”を始め、“文化体験”、迫力満点の“ステージイベント”など、まるで台湾旅行に出かけているかのような、コンテンツを用意しています。

さらに、ゴールデンウイーク中に開催した「台湾ランタン絵付け体験」にて絵付けをした、“台湾ランタン”がフードコートや直売所を彩ります。

前橋で台湾を堪能できる2日間を、楽しめます。

また、台湾フェアの前日7月4日(金)より、「道の駅まえばし赤城BEERGARDEN 2025」を、2025年も開催します。

2025年は、各テナントのメニュー数を増やしていますので、お酒とともにバリエーション豊かな料理を堪能。

また、2025年のビアガーデンから、“前橋赤城鮮魚センター”の参加が決定し、新鮮なお魚料理も楽しめるようになりました。

昨年同様、前橋花火大会やお盆の時期にも開催。

地域住民の方や遠方から来る方も、食事や飲み物を楽しみながら、ゆっくり過ごせます。

【道の駅まえばし赤城BEERGARDEN 2025概要】

日程:2025年7月4日(金)〜2025年9月27日(土)毎週金・土・祝日前日

時間:17:00〜21:00(L.O.20:00)

場所:<晴天時> 道の駅まえばし赤城 テラス席

<雨天時> フードコート1階

内容:詳細はチラシを参照

料金:アルコールメニュー

2,750円/人(税込)

ノンアルコール

中学生・10歳以上:1,100円/人(税込)

10歳以下 :550円/人(税込)

未就学児 :無料

台湾フェアグルメ 日台満喫セット(翔鶴)

台湾フェアグルメ マシュマロ南国マンゴースムージーソフト(わぬき屋)

