対象サービス契約で、 対象端末とエントリーパッケージを最大99％OFFで提供！HISモバイル「HISモバイル7周年記念キャンペーン」

HISモバイルは、2025年6月13日(金)10:00より、創業7周年を記念した「HISモバイル7周年記念キャンペーン」を開始します。

実施期間: 2025年6月13日(金)10:00〜2025年8月1日(金)10:00

実施箇所: HISモバイル公式ホームページ、HISモバイル取扱店舗一覧など

このキャンペーンでは、対象サービスを契約いただいたお客様に、エントリーパッケージとスマートフォンやタブレット端末などの対象機種をセットにして最大99%OFFで提供します。

HISモバイルは2018年のサービス開始以来、「通信をもっと自由に、お得に」というコンセプトを大切に、ライフスタイルに寄り添う通信サービスを提供してきました。

対象となるのは、高速で安定したインターネット環境を提供する光回線サービス「HIS光」、工事不要ですぐに使える据え置き型の「ホームルーター」、国内外どちらでも利用可能な柔軟な料金設計のモバイルWi-Fi「HIS Wi-Fi PLUS+」、さらに端末トラブルに備える補償サービス「HIS Mobileケア」など、多様なニーズに応えるラインアップです。

■キャンペーン詳細

対象端末とエントリーパッケージが最大99%OFFに!下記の対象サービスをお申し込みいただいたお客様に、エントリーパッケージ+対象端末を最大99%OFFで提供します。

(1)【エントリーパッケージ&対象端末99%OFF】HIS光、ホームルーター

(2)【エントリーパッケージ&対象端末50%OFF】HIS Wi-Fi PLUS+、HIS Mobileケア

※申し込み後に専用フォームからキャンペーン応募が必要です(応募のない場合は対象外となります)。

※応募いただいた方へ、クーポンコードをメールにて送付します。

※クーポンを使用せず購入された場合、対象端末は発送されず、返金対応もいたしかねます。

