Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、3rdデジタルシングル「絵画」より「こたえあわせ」のレコーディングビハインド映像を公開した。 ◆大森元貴 動画 「こたえあわせ」はNHK Eテレの人気番組「天才てれびくん」の音楽コーナー「MTK(Music Terebi Kun)」へ提供した楽曲で、てれび戦士が歌唱しているが、3rd Digital Single「絵画」には大森がセルフカバーした「こたえあわせ」が収録されている。 大森は「こたえあわせ」のレコーディングで、ボーカルに加えてギター・ベース・ドラムを演奏。初めてレコーディングに挑んだドラム演奏では四苦八苦しながらも、自身で楽器をレコーディングすることであえてはみ出した感じや拙さを残したかったという思いや、いち視聴者として当たり前に楽しんでいた“天てれ”の存在の大きさ、「MTK」で好きだった曲など「こたえあわせ」制作の裏側のエピソードを垣間見ることができ、てれび戦士が真っ直ぐ素直に歌う「こたえあわせ」と、大森が「こたえあわせ」で表現している複雑な感情を、2曲比較して聴きたくなる映像となっているとのこと。 なお「絵画」は、6月23日放送のTBS『CDTVライブ!ライブ!』で地上波初パフォーマンスを予定している。 ◾️3rdデジタルシングル「絵画」2025年5月28日(水)リリース配信:https://lnk.to/MO_kk ▼てれび戦士「こたえあわせ」配信リンクhttps://lnk.to/ts_ka 関連リンク ◆大森元貴 オフィシャルサイト◆大森元貴 オフィシャルX◆大森元貴 オフィシャルInstagram◆大森元貴 オフィシャルYouTubeチャンネル

The post 大森元貴、ドラム・ベース・ギターのレコーディングも行った「こたえあわせ」ビハインド映像公開 first appeared on BARKS.