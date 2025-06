Hey! Say! JUMPが、2024年12月から2025年2月にかけて行った4大ドームツアーの東京ドーム公演が映像商品化。7月3日に発売される。 今回はメンバーの山田涼介がアルバム『H+』の構想からライブ演出を担当。荒廃した遊園地をモチーフにしたファ ンタジー要素・没入感の高いライブステージとなっていた。 8人が空中から登場するド派手な演出から始まり、お馴染みの王道ラブソングや激しいダンスブロックはもちろん、5年ぶりに愛と平和の妖精“じゃんぷぅ”が登場。今回が初導入のフリフラを使った会場全体で一体となる演出も 見応え抜群。8 人が皆様に心から愛と夢を届ける、全身全霊のエンターテインメントショーだ。 初回限定盤には、Hey! Say! JUMP 単独の東京ドーム年越しカウントダウンライブ<Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY>のライブ全編を、当日の舞台裏の映像も織り交ぜながら収録。 さらには、JUMPARTYシャッフルメドレーからユニット4曲のマルチアングルを特別に収録。楽曲は「愛のかたまり(八乙女/薮)」「ファタール (知念/伊野尾)」「ひとりぼっちのハブラシ(有岡/郄木)」「青春アミーゴ(山田/中島)」だ。 LIVE Blu-ray & DVD『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』2025年7月30日 ◾︎初回限定盤(Blu-ray)[Blu-ray 3枚組] 品番:LCXA- 5272~4 価格:\8,800(税込)仕様:三方背・トールケース2枚組 ◾︎初回限定盤(DVD)[DVD 3 枚組] 品番:LCBA-5555~7 価格:\8,800(税込)仕様:三方背・トールケース2枚組 ・封入収録内容(Blu-ray/DVD 共通)ライブフォトブックレット(60P) 封入JUMPARTY カウントダウンフォトブック(16P) 封入 [収録内容]DISC1:Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+ 本編 [APPROX. 138min.]DISC2:【特典映像】1全公演 […]

