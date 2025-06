【ミスタードーナツ:ディズニー スマイルコレクション】 7月上旬 発売予定

ダスキンが運営するミスタードーナツは、ディズニーとコラボレーションした期間限定商品「ディズニー スマイルコレクション」を7月上旬に発売する。

「Donut for Smile~笑顔の輪をひろげよう~」をテーマに、ミスタードーナツ初となるディズニーデザインの期間限定商品が登場。ミッキーマウスやミニーマウスのシルエットをモチーフにしたドーナツをラインナップするほか、大人気商品もディズニーデザインのオリジナルパッケージで登場予定となっている。

一部ショップを除くミスタードーナツ全店で展開予定で、ミスドネットオーダーでも注文可能。商品の詳細は7月上旬に発表される。

(C) Disney

(C) MISDO 25 (C) Mister Donut. All Rights Reserved.