【フォーミダブル スイートタイムVer.】 2026年3月 発売予定 価格:27,500円

クレーネルは、フィギュア「フォーミダブル スイートタイムVer.」を2026年3月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、イラストリアス級空母の三番艦「フォーミダブル」がスチルイラストを元に1/6スケールフィギュア化したもの。

ベビードールに身を包み、至福の時間を過ごす姿を、1/6スケールというボリュームがあるサイズにすることで、豊満なボディを魅力たっぷり、思う存分に再現している。

ロリポップを楽しみながらこちらを見つめるルビーのような瞳は、吸い込まれそうな表現になっており、特徴的な長いツインテールは、髪の流れを丁寧に造形し、どの角度から見ても様々な表情を見せてくれる。

リボンとフリルが各所にあしらわれたベビードールはクリアパーツを使用し、可愛さとセクシーさが共存していて妖艶な仕上がりとなっており、無表情で佇むまんじゅうはコロンとして可愛く、ただただ癒されるほか、台座にはファーを使用しており、柔らかさとリラックスした空間を存分に演出している。

「フォーミダブル スイートタイムVer.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/6スケール サイズ:全高 約197mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※開発中の商品画像につき、実際の商品とは異なる場合がございます。