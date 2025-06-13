¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢¡ÈÈà»á´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÉLAËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡¡¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¡¡¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤ÎLAËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬ºÇ¹â
¡¡5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤È6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖHEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Number_i¡£
¡¡¿ÀµÜ»û¤¬º£²ó¡ÖLA¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È2¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò´®Ç½¤·¤¿¸å¤Î¼Ì¿¿3Ëç¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î·¤¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹¿ÀµÜ»û¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤«¤éÌÜÀþ¤ò³°¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Î²£´é¤äÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿ÀµÜ»û¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢Æ±Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà»á´¶¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡×Instagram¡Ê¡÷_yutajinguji¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¡¡¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤ÎLAËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬ºÇ¹â
¡¡5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤È6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖHEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Number_i¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î·¤¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹¿ÀµÜ»û¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤«¤éÌÜÀþ¤ò³°¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Î²£´é¤äÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿ÀµÜ»û¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢Æ±Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà»á´¶¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡×Instagram¡Ê¡÷_yutajinguji¡Ë