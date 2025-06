AMDが2025年6月12日(木)にAIインフラストラクチャー向けの高性能GPU「Instinct MI350シリーズ」を発表しました。AMDはInstinct MI350シリーズがNVIDIAのGB200やB200と比べて高性能であることをアピールしています。AMD Instinct™ MI350 Series GPUshttps://www.amd.com/en/products/accelerators/instinct/mi350.html#tabs-ee243cf344-item-b81b4672ea-tab

AMD Instinct MI350 Series and Beyond: Accelerating the Future of AI and HPChttps://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-instinct-mi350-series-and-beyond-accelerating-the-future-of-ai-and-hpc.htmlAMD Advancing AI Keynote - YouTubeInstinct MI350シリーズを発表するリサ・スーCEO。ボードに組み込んだ際の見た目はこんな感じ。Instinct MI350シリーズには「Instinct MI355X」と「Instinct MI350X」が含まれています。上位モデルのInstinct MI355XはメモリにHBM3Eを採用しており、メモリ容量は288GB、メモリ帯域幅は毎秒8TBです。Instinct MI355XとInstinct MI350Xのスペックは以下の通り。製品名Instinct MI355XInstinct MI350XGPUInstinct MI355X OAMInstinct MI350X OAMGPUアーキテクチャCDNA 4CDNA 4メモリ容量288 GB HBM3E288 GB HBM3Eメモリ帯域8 TB/s8 TB/sFP64パフォーマンス78.6 TFLOPS72 TFLOPSFP16パフォーマンス5 PFLOPS4.6 PFLOPSFP8パフォーマンス10.1 PFLOPS9.2 PFLOPSFP6パフォーマンス20.1 PFLOPS18.45 PFLOPSFP4パフォーマンス20.1 PFLOPS18.45 PFLOPSInstinct MI350シリーズを8台組み合わせてInstinct MI350シリーズプラットフォームを構成可能。Instinct MI355Xを8台組み合わせるとメモリ容量は2.3TBに達します。Instinct MI355XプラットフォームとInstinct MI350Xプラットフォームのスペックは以下の通りです。製品名Instinct MI355X プラットフォームInstinct MI350X プラットフォームGPUInstinct MI355X OAM 8台Instinct MI350X OAM 8台GPUアーキテクチャCDNA 4CDNA 4メモリ容量2.3 TB HBM3E2.3 TB HBM3Eメモリ帯域1台ごとに8 TB/s1台ごとに8 TB/sFP64パフォーマンス628.8 TFLOPS577 TFLOPSFP16パフォーマンス40.2 PFLOPS36.8 PFLOPSFP8パフォーマンス80.5 PFLOPS73.82 PFLOPSFP6パフォーマンス161 PFLOPS147.6 PFLOPSFP4パフォーマンス161 PFLOPS147.6 PFLOPSInstinct MI355Xは2023年に登場したInstinct MI300Xと比べて大幅な性能向上を果たしており、DeepSeek-R1では3倍、Llama 4 Maverickでは3.3倍、Llama 3.3 70Bでは3.2倍高速な推論が可能です。AMDはInstinct MI350シリーズがNVIDIAのGB200やB200と比べて高い性能を備えていることをアピールしています。AMDいわく、Instinct MI350シリーズはB200と比べてメモリ容量が1.6倍でFP64における処理性能が2.1倍とのこと。実際のAIワークロードでは、Instinct MI355XはB200と比べてDeepSeek-R1の推論性能が1.2倍、Llama 3.1 405Bの推論性能が1.3倍とされています。Instinct MI350シリーズはDellやHPE、Supermicroなどのサービスを介して利用可能になる予定です。