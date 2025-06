スターバックスより「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」と「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ」が登場!

アールグレイを中心にさまざまなティーやハーブで織りなす多彩な味わいに仕上げられた、優雅なアフタヌーンティーのような心豊かな気分が楽しめるビバレッジです☆

スターバックス「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」

価格:持帰り 668円(税込)/店内利用 680円(税込)

サイズ:TALLサイズのみ

販売期間:2025年6月18日(水)〜10月31日(金)予定 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗

スターバックスにて以前販売され、多くの方々から人気を博した「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ」

アールグレイやジャスミン、カモミールなどをバランスよくブレンドした華やかな風味はそのままに、梅雨のじめじめした時期にもぴったりのひんやり冷たいティーフラペチーノとして仕上げた「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」に姿を変えて新しく登場します!

アールグレイを中心にハーブとミルクを合わせたフラペチーノに、ベルガモットやレモンピール、オレンジなどをブレンドしたパウダーを振りかけ、仕上げに、はちみつをトッピングし、目でも楽しめる華やかさあふれる一杯に仕立てられたビバレッジ。

ティーの豊かな風味をベースに、ほんのりと柑橘が香る爽やかなアクセントが初夏へと移り変わる季節に心地よく寄り添います。

柔らかな甘みと華やかさをまとった期間限定の一杯です☆

※はちみつを使用しています

アールグレイ ブーケ & ティー ラテ(Hot/Iced)

価格:

持帰り Short 520円(税込)〜/Tall 560円(税込)〜/Grande 604円(税込)〜/Venti 648円(税込)〜

店内利用:Short 530円(税込)〜/Tall 570円(税込)〜/Grande 616円(税込)〜/Venti 660円(税込)〜

発売日:2025年6月18日(水)〜

2023年に発売された「アールグレイ ブーケ ティー ラテ」が「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ」に名称を変えて復活!

季節の気分に合わせて冷たいアイスで飲むのがおすすめです。

ベルガモットの香りが華やかに香るアールグレイに、ウーロン、ジャスミン、カモミール、ハイビスカス、リンデンフラワーをバランスよくブレンドし、ミルクのまろやかさを引き立て合うよう工夫されています。

トッピングの仕上げにベルガモット、レモンピール、オレンジなどをブレンドしたパウダーを振りかけて、ティーを中心に柑橘が香る、鮮やかな印象の一杯です。

「ソイミルク(豆乳)」との相性も良いので、カスタマイズして楽しむのもおすすめ☆

※はちみつを使用しています

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

先行販売期間:2025年6月16日(月)〜6月17日(火)

対象メニュー:

・アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ Tallサイズのみ

・アールグレイ ブーケ & ティー ラテ (Hot/Iced) Tallサイズのみ

利用方法:「Mobile Order & Pay」で注文するか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示ください

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象にした先行販売を実施。

「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」と「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ (Hot/Iced)」が発売日に先駆けて一足早くお楽しめます。

アールグレイを中心にさまざまなティーやハーブで織りなす多彩な味わいで、優雅なアフタヌーンティーのような心豊かな気分が楽しめるティービバレッジ。

スターバックスにて2025年6月18日より販売される「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」と「アールグレイ ブーケ & ティー ラテ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏にぴったりの華やかなティービバレッジ!スターバックス「アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ」 appeared first on Dtimes.