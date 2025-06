◆「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」映像化

【モデルプレス=2025/06/13】Hey! Say! JUMPが2024年12月から2025年2月にかけて行った4大ドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」東京ドーム公演の映像商品化が決定。7月30日に発売される。今回はメンバーの山田涼介がアルバム「H+」(2024年11月27日発売)の構想〜ライブ演出を担当。荒廃した遊園地をモチーフにしたファンタジー要素・没入感の高いライブステージとなった。

◆「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」詳細

8人が空中から登場するド派手な演出から始まり、お馴染みの王道ラブソングや激しいダンスブロックはもちろん、5年ぶりに愛と平和の妖精“じゃんぷぅ”が登場。今回が初導入のフリフラを使った会場全体で一体となる演出も見応え抜群。8人が皆様に心から愛と夢を届ける、全身全霊のエンターテインメントショーとなっている。特典映像も盛りだくさん。通常盤には、あの曲のソロアングルも隠れているかも?Hey! Say! JUMPにしか出せない、多幸感あふれる空間と彼らの表現力抜群のパフォーマンスを味わい尽くせる。初回限定盤には、Hey! Say! JUMP単独の東京ドーム年越しカウントダウンライブ「Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY」のライブ全編を収録。当日の舞台裏の映像も織り交ぜながら、一夜限りの興奮のライブを楽しめる。今回JUMPARTYの目玉は、グループの垣根を超えて話題となったシャッフルメドレー。さらには、JUMPARTYシャッフルメドレーからユニット4曲のマルチアングルを特別に収録。「愛のかたまり(八乙女光/薮宏太)」「ファタール(知念侑李/伊野尾慧)」「ひとりぼっちのハブラシ(有岡大貴/高木雄也※「高」は正式には「はしごだか」)」「青春アミーゴ(山田/中島裕翔)」Hey! Say! JUMPが体現する、エンターテインメントライブを楽しめる。(modelpress編集部)初回限定盤(Blu-ray)Blu-ray3枚組/仕様:三方背・トールケース2枚組初回限定盤(DVD)DVD3枚組/仕様:三方背・トールケース2枚組<封入収録内容:Blu-ray/DVD共通>・ライブフォトブックレット(60P)封入・JUMPARTY カウントダウンフォトブック(16P)封入・DISC1:Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+ 本編 [APPROX. 138min.]・DISC2:【特典映像】1.全公演 MC ダイジェスト[APPROX. 50min.] 2.ソロアングル(DARK HERO/シアティカ)[APPROX. 47min.]・DISC3:【特典映像】3.Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY & Making [APPROX. 99min.]・奇跡のマルチアングル4曲収録「愛のかたまり」「ファタール」「ひとりぼっちのハブラシ」「青春アミーゴ」通常盤(Blu-ray)Blu-ray2枚組通常盤(DVD)DVD2枚組]【初回プレス仕様限定 ステッカー3枚セット封入】<初回プレス仕様/通常仕様共通>ポストカード1枚封入DISC1:Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+ 本編 [APPROX. 138min.]・DISC2: 【特典映像】[APPROX. 147min.] Documentary of LIVE TOUR H+<Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+ 本編 収録内容>(初回限定盤・通常盤 共通)Overture/DARK HERO/ウラオモテ/サンダーソニア/ウィークエンダー/春玄鳥/DEAR MY LOVER/Masquerade/Never end…/ナユタの海/She’s Amazing/シアティカ/キミアトラクション/Come On A My House/ネガティブファイター/eek!!/最後の涙/Cheer!/執事的なボーイフレンド/リズム/ファンファーレ!/群青ランナウェイ/Donkey Gongs/NERD/明日へのYELL/ヒカリサス/我 I Need You/White Love/UMP/EN: OVER/また、あした/ときめくあなた/Dreams come true<Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY 収録内容>(初回限定盤のみ収録)Overture/Ride With Me/ウィークエンダー/eek!!/ファンファーレ!/White Love/<JUMPARTY シャッフルメドレー: Troublemaker/HONEY BEAT/愛のかたまり/ファタール/ひとりぼっちのハブラシ/青春アミーゴ/初心LOVE/ABARERO/SHAKE>/UMP/Dreams come true/<JUMPARTY スペシャルメドレー:夢物語/RUN/言葉より大切なもの/チェリッシュ/AMBITIOUS JAPAN!/SHE! HER! HER!/Za ABC~5stars~/JUST DANCE!/Keep the faith/シンデレラガール/《A》BEGINNING/ズッコケ男道/証拠/愛されるより 愛したい/ブラザービート>/DEAR MY LOVER/SUMMARY【Not Sponsored 記事】