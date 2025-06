8人組グループ・Hey! Say! JUMPが2024年12月から2025年2月にかけて行った4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』の東京ドーム公演が映像商品化され、7月30日に発売されることが決定した。今回はメンバーの山田涼介がアルバム『H+』の構想からライブ演出を担当。荒廃した遊園地をモチーフにしたファンタジー要素・没入感の高いライブステージで、8人が空中から登場するド派手な演出から始まり、おなじみの王道ラブソングや激しいダンスブロックはもちろん、5年ぶりに愛と平和の妖精“じゃんぷぅ”が登場。今回が初導入のフリフラを使った会場全体で一体となる演出も見応え抜群。8人が心から愛と夢を届ける、全身全霊のエンターテインメントショーとなっている。

特典映像も盛りだくさんとなり、通常盤には、あの曲のソロアングルも隠れているかも…(?)。メンバーが撮影した楽屋カメラ映像もたっぷり収録したツアードキュメンタリーは、リハーサルからツアー全日程に密着し、今回のツアーに対してメンバーそれぞれが素直に想いを語ったインタビューも収録される。初回限定盤には、Hey! Say! JUMP単独の東京ドーム年越しカウントダウンライブ『Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY』のライブ全編を収録。当日の舞台裏の映像も織り交ぜながら、一夜限りの大興奮のライブを楽しむことができる。同公演の目玉は、なんといってもグループの垣根を超えて話題となったシャッフルメドレー。さらには、JUMPARTYシャッフルメドレーからユニット4曲のマルチアングルが特別に収録される。「愛のかたまり(八乙女光/薮宏太)」「ファタール(知念侑李/伊野尾慧)」「ひとりぼっちのハブラシ(有岡大貴/高木雄也※高=はしごだか)」「青春アミーゴ(山田涼介/中島裕翔)」とHey! Say! JUMPが体現する、最高のエンターテインメントライブを余すところなく楽しむことができる。【初回限定盤収録内容】(DVD/BD)ライブフォトブックレット(60P)封入、JUMPARTYカウントダウンフォトブック(16P)封入DISC1:『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』本編DISC2:【特典映像】(1)全公演MCダイジェスト(2)ソロアングル (DARK HERO・シアティカ)DISC3:【特典映像】(3)Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY & Makingマルチアングル「愛のかたまり」「ファタール」「ひとりぼっちのハブラシ」「青春アミーゴ」【通常盤収録内容】(DVD/BD)※初回プレス仕様限定ステッカー3枚セット封入<初回プレス仕様/通常仕様共通> ポストカード 1枚封入※初回プレス分が終了し次第、ポストカード1枚のみ封入の通常仕様に切り替わるDISC1:『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』本編DISC2:【特典映像】 Documentary of LIVE TOUR H+…あの曲のソロアングルも隠れているかも?※詳細はStorm Labels オフィシャルホームページにて記載