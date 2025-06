学生スタッフの募集開始！CODE BLUE 2025

CODE BLUE実行委員会は、サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2025』(11月18〜19日 於:新宿区・高田馬場)の運営を担う学生スタッフの募集受付を開始しました。

学生スタッフ募集の締め切りは7月31日(木)です。

■CODE BLUEの次世代育成の取り組み

CODE BLUEは、アジアのセキュリティの活性化や連携強化を図るとともに、日本国内・アジアの優秀な若手研究者を発掘し、国際舞台へと後押しすることを目的の一つとして開催を続けています。

特に、若い世代が国際的な場で経験を積むことは、大きな成長へと繋がると確信しています。

CODE BLUEでは、優れた若手研究者に対して奨励金を授与し、学生スタッフには講演聴講の機会を提供するなど、海外の技術者との交流および切磋琢磨の場となっています。

第1回開催から10年以上経過し、学生と企業や業界団体、さらには学生同士のネットワーク作りを促進してきた結果、学生の中にはサイバーセキュリティ業界への就職に繋がり、講演者として登壇する人材も出てくるなど、次世代育成の取り組みが成果として表れています。

1) 学生スタッフの募集

CODE BLUEでは、カンファレンスの運営を担う学生ボランティアスタッフの募集を行います。

CODE BLUEの一員として運営のサポートをする一方で、サイバーセキュリティの最前線で活躍する研究者や技術者が集まる国際カンファレンスの熱気を直接感じる絶好の機会となります。

最先端の講演を聴講したり、同じ志を持つ仲間と共に活動し、スポンサー企業の担当者と交流したりすることも可能です。

さらに、チャンスがあれば講師陣と直接対話することもできます。

2) 登壇者募集(U25)

CODE BLUEでは25歳以下の若手技術者・研究者の支援を目的としてユーストラック(U25枠)を設け、CFP(講演者募集)を行っています。

この取り組みは2015年に始まり、これまで多数の若手研究者・技術者が登壇しています。

それぞれの講演はCODE BLUE実行委員会・レビューボードによる厳正な審査を経て、優れた講演者には研究開発奨励金が授与されます。

現在の奨励金の最高額は50万円ですが、過去には講演者1名に対して最高額500万円が授与された例もあります。

■CODE BLUE 2025 開催概要

日時:2025年11月18日(火)〜11月19日(水)

会場:ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

主催:CODE BLUE実行委員会

運営:CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)

言語:日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式:対面形式開催

参加費:

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

早期割引 78,000円(税込):〜5月31日(土)

通常 98,000円(税込):6月1日(日)〜11月11日(火)

当日 128,000円(税込):11月18日(火)〜11月19日(水)当日会場にて

2. ビジターチケット

(入場エリアの制限や、ネットワーキングパーティへの参加不可などの制約あり)

早期割引 18,000円(税込):〜5月31日(土)

通常 28,000円(税込):6月1日(日)〜11月11日(火)

当日 32,000円(税込):11月18日(火)〜11月19日(水)当日会場にて

