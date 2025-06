globe30周年イヤー連続リリースの第1弾は、全66曲入りのベスト盤！特設サイト＆ティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■第2弾、第3弾、第4弾リリースの発売日も発表。その日付にはファンにとって胸熱な設定が!

1995年8月9日に「Feel Like dance」でデビューし、日本の音楽シーンに数々の金字塔を打ち立ててきたglobeが、いよいよ本格的に30周年イヤーに突入する。

30周年イヤーを記念して連続リリースを敢行。その第1弾として、8月9日に、全66曲6枚組のベスト盤『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』がリリースされることが発表された。

すべてのシングルタイトル曲を収録したベスト盤がリリースされるのは今回が初で(BOX商品は除く)、さらにそれ以外の厳選された“これぞglobe”という30曲を収録。最新リマスタリングが施された全66曲、CD6枚組ながら価格は6,600円(税込)とお買い得な商品となっている。

また、このタイミングで30周年イヤーの特設サイトとティザー映像も公開。先々のリリースも発売日までが発表された。

第2弾は9月27日、第3弾は11月1日、第4弾は2026年1月1日。これらの発売日はデビュー曲「Feel Like dance」から2ndシングル「Joy to the love」3rdシングル「SWEET PAIN」4thシングル「DEPARTURES」の発売日と同じで、ファンにとっては感慨深い設定となっている。

今なお、多くのファンを擁し、数々の楽曲が愛されているglobeの30周年イヤー。今後のさらなる展開に期待が高まる。

リリース情報

2025.08.09 ON SALE

ALBUM『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』

globe デビュー30周年記念特設サイト

https://avex.jp/globe/30thanniversary/

globe OFFICIAL SITE

https://avex.jp/globe/