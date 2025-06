by Inside the Magicバービー人形やホットウィール、UNOといったおもちゃのメーカーで知られるマテルが、OpenAIと「マテルのブランドに基づいたAI搭載製品と体験をサポートする戦略的提携」を行うと発表しました。Mattel and OpenAI Announce Strategic Collaborationhttps://corporate.mattel.com/news/mattel-and-openai-announce-strategic-collaboration

Bringing the magic of AI to Mattel’s iconic brands | OpenAIhttps://openai.com/index/mattels-iconic-brands/Mattel Taps OpenAI to Help It Design Toys, Other Products - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-12/mattel-taps-openai-to-help-it-design-toys-other-productsOpenAI and Barbie-maker Mattel team up to bring generative AI to toymaking, other products | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/12/openai-and-barbie-maker-mattel-team-up-to-bring-generative-ai-to-toy-making-and-content-creation/この提携は、製品開発とアイデア創出を強化し、イノベーションの推進と顧客の反応を引き出すことを目的にしています。具体的には、ChatGPT Enterpriseを初めとするOpenAIのAIツールを事業運営に取り入れ、消費者向け製品や体験の開発と運用にAIを用いるとのこと。また、IT系ニュースサイトのTech Crunchは、マテルとOpenAIは2025年後半に「AI搭載製品」を発表する予定だと伝えています。マテルは、このAI搭載製品が「物理的な製品から体験まで、幅広い範囲に及ぶ」「マテルは今回の契約の一環としてOpenAIにIP(知的財産)のライセンスを供与するわけではなく、開発される製品については引き続きマテルが管理する」と、アメリカ経済紙のBloombergに対して述べました。マテルは「OpenAIとの提携によって、マテルとOpenAIのそれぞれの専門知識が融合し、世界中のファンに向けて画期的な体験を設計、開発、提供できるようになります。OpenAIの技術を活用することで、マテルはイノベーション、プライバシー、安全性を重視しながら、年齢に応じた遊び体験にAIの魔法をもたらします」と述べています。by Mike Mozartマテルの最高フランチャイズ責任者であるジョシュ・シルバーマン氏は「当社の製品と体験はどれも、ファンを刺激し、観客を楽しませ、遊びを通して生活を豊かにするように設計されています。AIには、その使命を拡大し、新しいエキサイティングな方法で当社のブランドのリーチを拡大する力があります。OpenAIとの協力により、新しいテクノロジーを活用してイノベーションにおけるリーダーシップを強化し、新しい遊びの形を再考することができます」と語りました。OpenAIの最高執行責任者であるブラッド・ライトキャップ氏は「マテルが、AIを活用した思慮深い体験や製品を象徴的なブランドに導入し、従業員にChatGPTのメリットを提供する取り組みにおいて、協力できることを嬉しく思います。OpenAIの導入により、マテルは高度なAI機能に加え、生産性、創造性、そして大規模な全社的変革を実現する新しいツールにアクセスできるようになります」とコメントしました。