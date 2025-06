1995年8月9日に「Feel Like dance」でデビューし、日本の音楽シーンに数々の金字塔を打ち立ててきたglobeが30周年イヤーに突入する。 この30周年イヤーを記念して連続リリースをすることが発表され、その第1弾として8月9日に『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』という全66曲6枚組のベスト盤がリリースされることが発表された。 全てのシングルタイトル曲を収録したベスト盤がリリースされるのは今回が初で、さらにそれ以外の厳選された“これぞglobe”という30曲が収録されるとのこと。最新リマスタリングを施し、全66曲、CD6枚組ながら価格は6,600円とお買い得な商品となっている。 また、このタイミングで30周年イヤーの特設サイトとティザー映像も公開され、先々のリリースも発売日までが発表された。 第2弾は9月27日、第3弾は11月1日、第4弾は来年1月1日。これらの発売日はデビュー曲「Feel Like dance」から2ndシングル「Joy to the love」3rd シングル「SWEET PAIN」4thシングル「DEPARTURES」の発売日と同じで、ファンにとっては感慨深い設定となっている。 『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』2025年8月9日発売AVCG-70128〜33 全66曲 CD 6枚組 ¥6,600(税込)予約:https://avex.lnk.to/globe_30th_best 収録内容(予定)DISC101.Feel Like dance02.Joy to the love03.SWEET PAIN04.DEPARTURES05.FREEDOM06.Is this love07.Can’t Stop Fallin’ in Love08.FACE09.FACES PLACES10.Anytime smokin’ cigarette11.Wanderin’ Destiny12.Love againDISC213.wanna Be A Dreammaker14.Sa Yo Na Ra15.sweet heart16.Perfume of love17.MISS […]

