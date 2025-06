映画「木の上の軍隊」の主題歌として書き下ろされたAnly「ニヌファブシ」が配信リリースされた。 あわせて公開されたミュージックビデオは、伊江島の風景と歌詞で、見た人それぞれに感じてもらえる様な没入感ある映像となっている。 ◆ ◆ ◆ 映画『木の上の軍隊』の主題歌として「ニヌファブシ」を書き下ろしました。 故郷である伊江島で起きた実話を基にした作品ということで、歌詞制作中は常に島の風景が頭に浮かび、励まされながら書き進めました。Music Videoは歌詞と共に美しい島の景色を味わって頂けたらと思います。 サウンド面では、優しくも熱を感じられるようなバラードに仕上がりました。沖縄の風を感じられるようなメロディや三線が自然に溶け込んでおり、後半は特にストリングスは聴きどころです。無事、配信日を迎えられて心から感謝しています。楽曲と共に、より多くの方に映画が届くことを願っています。 Anly本人コメント ◆ ◆ ◆ Anly「ニヌファブシ」 6月13日(金)リリース配信:https://A-n-l-y.lnk.to/Ninufabushi 「木の上の軍隊」沖縄先行公開記念舞台挨拶(Anly登壇予定) 6月13日(金)16:30の回 上映後舞台挨拶会場:サザンプレックス(島尻郡南風原町字宮城371-1) 6月13日(金)18:00の回 上映後舞台挨拶会場:シネマQ(那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メインプレイス2F) 映画『木の上の軍隊』沖縄絶賛公開中7月25日(金)より全国公開出演:堤 真一 山田裕貴監督・脚本:平 一紘原作:「木の上の軍隊」(株式会社こまつ座・原案井上ひさし)公式サイト:https://happinet-phantom.com/kinouenoguntai/©2025「木の上の軍隊」製作委員会 ◆Anlyオフィシャルサイト

