ミスタードーナツが、『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』という新ブランドスローガンのもと、人気の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をかたどったディズニーデザインの期間限定ドーナツを発売!

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のシルエットをモチーフにしたドーナツのほか、ミスタードーナツの大人気メニューもディズニーデザインのオリジナルパッケージで登場予定です☆

ミスタードーナツ「ディズニー スマイルコレクション」

発売予定:2025年7月上旬

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)※ミスドネットオーダーでも注文できます

ミスタードーナツに、不動の人気を誇るディズニーキャラクター「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のシルエットをモチーフにしたドーナツが登場。

また、ミスタードーナツの大人気メニューもディズニーデザインのオリジナルパッケージで登場する予定です。

ショップでも、お家でも、笑顔の時間を届けるために、楽しい夏を過ごすことができるドーナツが用意されます☆

コンセプトビジュアル

ミスタードーナツとしては初めてのディズニーデザインのメニューとなる「ディズニー スマイルコレクション」

“Donut for Smile〜笑顔の輪をひろげよう〜”をテーマに、ドーナツが届ける笑顔をディズニーデザインで表現したメニューです。

パッケージにも注目の「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のシルエットをモチーフにしたドーナツ。

ミスタードーナツの「ディズニー スマイルコレクション」は、2025年7月上旬より販売予定です☆

