1995年8月9日にシングル「Feel Like dance」でデビューしたglobeが、30周年イヤーを記念した連続リリース企画をスタートさせる。第1弾として、8月9日に6枚組ベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』をリリースすることが発表された。同作は、globeがこれまで発表したすべてのシングル表題曲に加え、“これぞglobe”と称される厳選30曲を収録した、全66曲・CD6枚組のベストアルバム。最新のリマスタリングが施され、6600円(税込)で販売される。

globeが全シングル表題曲を網羅したベスト盤をリリースするのは今回が初(BOX商品を除く)。特設サイトとティザー映像も公開されており、連続リリースの第2弾は9月27日、第3弾は11月1日、第4弾は2026年1月1日に予定されている。これらの発売日は、それぞれglobeの初期シングルのリリース日と重なっており、ファンにとっては特別な意味を持つ設定となっている。■『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』収録曲【DISC1】01. Feel Like dance02. Joy to the love03. SWEET PAIN04. DEPARTURES05. FREEDOM06. Is this love07. Can’t Stop Fallin’ in Love08. FACE09. FACES PLACES10. Anytime smokin’ cigarette11. Wanderin’ Destiny12. Love again【DISC2】13. wanna Be A Dreammaker14. Sa Yo Na Ra15. sweet heart16. Perfume of love17. MISS YOUR BODY18. still growin’ up19. biting her nails20. on the way to YOU / globe featuring KEIKO21. THE MAIN LORD / globe featuring MARC22. Throwin’ down in the double 0 / globe featuring TK23. とにかく無性に…24. DON’T LOOK BACK25. like a prayer【DISC3】26. garden27. try this shoot28. Stop! In the Name of Love29. genesis of next30. Many Classic Moments31. OVER THE RAINBOW32. INSPIRED FROM RED & BLUE33. dreams from above / globe vs push34. seize the light35. get it on now feat. KEIKO36. Here I Am【DISC4】37. GONNA BE ALRIGHT38. Precious Memories39. MUSIC TAKES ME HIGHER40. So far away from home (Beautiful Journey)41. UNDER Your Sky42. You are the one43. I’m still alone44. letting out of a deep breath45. like a snowy kiss46. illusion【DISC5】47. outernet48. angel’s song49. 楽園の嘘50. Merry Go Round51. What’s the justice?52. 女神53. Lights brought the future54. Knockin’ on the door of my heart55. ひとりごと56. US【DISC6】57. out of c control58. THE BOX59. compass60. Love goes on!!61. LOST62. Judgement63. SHIFT64. Soldier65. Shine on you66. new deal