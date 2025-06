パク・ユチョンが6月、東京および北海道で<PARK YCHUN 2025 Birthday Event>を開催した。同イベントでは夏にミニアルバムのリリースとファンコンを開催することが発表となった。 2024年9月に日本正式ソロデビューを果たしたパク・ユチョンが、2025年8月にリリースする2枚目のミニアルバムには、インストを含む全8曲が収録されるとのこと。詳細は追って発表される予定だ。 このミニアルバムリリースに先駆けて開催されるファンコン<PARK YUCHUN Fan Con2025>は、8月1日にKT Zepp Yokohama、8月2日にZepp Osakabayside、8月4日にZepp Hanedaで行われる。同ファンコンでは一足早く新曲を聴くことができるとのこと。 チケットのオフィシャル先行受付は6月16日正午12:00より。 ■Japan 2nd Mini Album『タイトル未定』2025年8月リリース予定※詳細は後日改めて ■ファンコン<PARK YUCHUN Fan Con2025>8月1日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohamaopen14:15 / start15:00※横浜は1回公演(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999 8月2日(土) 大阪・Zepp Osakabayside・第一部:open13:15 / start14:00・第二部:open17:15 / start18:00(問)SOGO OSAKA 06-6344-3326 8月4日(月) 東京・Zepp Haneda・第一部:open13:15 / start14:00・第二部:open17:15 / start18:00(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999 ▼チケットVIP前方指定席 \25,000(税込)1F指定席 \13,000(税込)2F指定席 \13,000(税込)学生席 \6,500(税込)※当日学生証提示※ドリンク代\600別一般発売日:7月26日(土)【オフィシャル先行受付(抽選)】受付期間:6月16日(月)12:00〜6月23日(月)23:59 主催:Kizuna Entertainment World株式会社企画:Melvista […]

