横浜赤レンガ倉庫で2025年6月13日(金)〜15日(日)の3日間、「グルメバーガー日本一決定戦『バガチャン』〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025〜」が開催される。会場では、競技観戦に加え、日本各地から集結した21店舗の個性豊かなグルメバーガーを味わうこともできる。さらに、映画『青春ゲシュタルト崩壊』のスペシャルトークショーやフライドポテト大会など、イベント盛りだくさんだ。

日本各地からグルメバーガーのキッチンカー21店舗が集結

グルメバーガー日本一を決める頂上決戦

バガチャン2025大会対戦カード

バガチャン2025審査員

「メルティングソウル」(ハーフサイズ1980円)

【写真】バガチャン2024優勝店の限定バーガー「BBQコークバーガー」(スライダー 1500円)

「プレミアムビーフ デミグラスチーズバーガー」フル(2200円、ハーフ1250円)

この日限りの特別なトークステージも必見

全国からフライドポテト専門店6店舗が集結

今年のバガチャングッズも激アツ!

応援グッズで競技を盛り上げよう

2025年は全国72チームの書類選考を通過した42チームが予選を戦い、勝ち抜いた12チームが会場のステージで激突。食のスペシャリストたちが繰り広げる、制限時間内での白熱した料理バトルを生で観戦でき、まるでスポーツ競技さながらのスリルと感動が味わえる。見事優勝に輝いたチームは、10月にアメリカで開催される世界最大級のフードスポーツイベント「World Food Championships」のハンバーガー部門の出場権を獲得。シェフたちが人生を懸け、夢を追い求めながら日本一を目指す姿を、ぜひその目で確かめよう。■バガチャン2025大会対戦カード6月13日(金)・第一試合 恵比寿ブラッカウズ(東京) VS GYUGYU BURGER(東京)・第二試合 BAKE STUDIO OKAZAKI(香川) VS 咲くカフェ Flower(茨城)・第三試合 Ju the burger(群馬) VS ガクヤバーガー(和歌山)6月14日(土)・第四試合 DEVID HALL(群馬) VS BORDERTOWN(茨城)・第五試合 ジュピターズキッチン四万温泉(群馬) VS Sun2Diner(東京)・第六試合 BRISK STAND(兵庫) VS LITOR(沖縄)6月15日(日)決勝ラウンド(1)/決勝ラウンド(2)※4チームのうち、最高スコアを出したチームが優勝。■ハンバーガーにゆかりのある食のスペシャリストが審査準決勝のテーマは「TASTE OF AMERICA」。ハンバーガー誕生の地・アメリカに想いをはせたハンバーガーを制限時間内に作る。必須食材(1)カリフォルニアミルク協会提供の5種のチーズより、必ず2種類以上を使用すること。指定外のチーズの使用は認められない。必須食材(2)アメリカンビーフ100%のパティでハンバーガーを使用すること。続いて、決勝のテーマは「てりやきバーガー」。約50年前に誕生したジャパニーズクラシックバーガー。半世紀の時を経て、今新たに「シン・てりやきバーガー」を作ること。※必須食材の指定はない。■イベント会場で食べ比べも楽しもう!会場では、競技に出場する4店舗も含めた全21店舗のグルメハンバーガーショップが出店。「1つ食べるとおなか一杯になっちゃう」。そんな声に応えて、全店舗でハーフカットまたはスライダー(ミニサイズ)を販売するため、たくさんの種類を食べ比べできるのもうれしいところ。なかでも注目の3店舗をピックアップした。※競技に参加しているチームと会場内の販売店舗は一部を除き異なる。■「MELTING SOUL」(韓国)世界最大級のフードスポーツイベントWFCのハンバーガー部門で、2024年に世界第3位に輝いた韓国のハンバーガー店。人気商品の「メルティングソウル」(ハーフ1980円)は、U.Sビーフのスマッシュパティにチェダーとモッツァレラのダブルチーズ、幾重にも重なったハムの食感に、黒トリュフ、えごまとフィッシュソースのチミチュリとガーリックマヨが見事にマッチ。酸味、甘み、辛味が一体となった世界ランクのハンバーガーを味わおう。■「Harry‘s Junction」(宮城)2024年大会の優勝店。イベント限定バーガーの「BBQコークバーガー」(スライダー1500円)は、コーラとバーボンが織り成す、甘みと華やかな香りを楽しめる。■モス「キッチンカー MOS50」(東京)イベント限定のオリジナルグルメバーガーを販売。バガチャン限定の特別メニュー「プレミアムビーフ デミグラスチーズバーガー」フル(2200円、ハーフ1250円)は、食材のよさを最大限に活かしたプレミアムな一品。主役となるパティには、アメリカ産ビーフのトップカテゴリーである「プライムビーフのチャックアイ」を使用し、独自の技術で食感豊かに仕上げた。また、濃厚なデミグラスソースが全体の味をまとめ上げ、贅沢で記憶に残る味わいに。■スペシャルトークショーやフライドポテト大会も開催6月13日(金)より全国で公開される映画『青春ゲシュタルト崩壊』のスペシャルトークショーも開催決定。バガチャン会場内にて、主演の佐藤新さん(IMP.)と渡邉美穂さんによる豪華トークショーを実施する。映画とグルメバーガー、異色のコラボが生み出す特別ステージをお見逃しなく!・日時:6月14日(土)10時開場/10時30分〜10時45分・会場:横浜赤レンガ倉庫広場 屋外ステージ・公演数:1回・客席前方エリア抽選制:96人(1000円・ワンドリンク付き)※抽選の日時・概要はバガチャン公式サイトで要確認。また、日本一のフライドポテト店を決定する大会 「Japan French Fries Championship2025」が、昨年に引き続き今年も開催。全国からフライドポテト専門店6店舗が集結し、来場者投票で個性豊かなフライドポテトのナンバーワンを決定する。ほか、ドリンクやおつまみも販売。<出場店舗>POTALU、みそぽてと本舗、zzz365、ZEROSTA CAFE、asombroso!、B-FRITES■イベント限定グッズも見逃せない!会場にはイベントの楽しさをそのまま持ち帰れる、ユニークでかわいすぎるバガチャングッズが勢ぞろい。もちろん、イベント当日に身に付けるもよし。さらに、イベントの見どころである大会を盛り上げるための応援グッズも多数用意されている。メインビジュアルを手がけたクリエイター「ELLYLAND」、そして大会ビジュアル担当の「GLAM BOY」による描き下ろしキャラクターがデザインされたグッズも登場するので、ぜひチェックしておこう!今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。ーー今回のイベントの狙いは?日本一のグルメバーガーを決める戦いを間近で見ながら、全国から集結する21店舗のバーガーをフル・ハーフ・スライダー3種類の楽しみ方ができます。老若男女問わず家族・カップル・友人すべての年代にご来場いただきたいです。ーー今回のイベントのイチオシは?勝ち抜いた12チームの日本一のバーガーを決める競技観戦はもちろん、販売で2024年競技で優勝したHarry's Junctionが出店することです。2024年世界大会3位の韓国Melting Soulも出店します。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?食べて、見て、楽しむ!ことができるイベントです。イベント限定オリジナルグッズも販売しますので、ぜひご来場ください。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。