µð¿Í¡¦¥ª¥³¥¨¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¡ªº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Öº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÂÇ¤Ä»þ¤Î´ðËÜ¡×
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Î°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤Ï0¡Ý0¤Î8²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Âç´ØÍ§µ×¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇ·â¤Ëº´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò±¦¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÂÇ¤Ä»þ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë