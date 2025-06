女優の深川麻衣が、7日、都内で行われた主演映画『ぶぶ漬けどうどす』の公開記念舞台挨拶に共演者、冨永昌敬監督とともに登壇した。舞台挨拶では深川さんが愛してやまないという梅干しや梅についても熱く語った。 京都が好きすぎる主人公が、“京都愛”が強すぎるために大騒動を引き起こしてしまうという本作。この街の一番の理解者になろうとした主人公が、思いもよらず引き起こした大騒動を描くシニカルコメディとなっている。

