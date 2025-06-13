１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．０４ドル（－０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０２．４ドル（＋５８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６２１．３セント（＋４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２６．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．２５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．７６（－０．３３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．０４ドル（－０．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０２．４ドル（＋５８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６２１．３セント（＋４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２６．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．２５セント（－８．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．７６（－０．３３）
出所：MINKABU PRESS