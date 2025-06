「a win-win situation」の意味は？答えが気になりすぎる…！【1分英会話】

正解は「どちらにとっても利益がある状況」でした!

「a win-win situation」は、「お互いにとって利益がある状態や解決策」を指す言葉です。

日本語でも「ウィンウィン」という言葉がよく使われますよね!

「We need to find a win-win situation in this negotiation.」

(この交渉で双方に利益がある状況を見つける必要があります。)