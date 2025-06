第2位:橋本環奈(27票)

All About ニュース編集部は5月2〜7日の間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「『名探偵コナン』に関するアンケート」を実施しました。本記事では、実写化したら遠山和葉を演じてほしい芸能人ランキングを発表します!2位に選ばれたのは、「橋本環奈」さんでした!小学3年生で芸能界入りし、福岡のアイドルグループ「Rev. from DVL」のメンバーとして活動。2013年にインターネットに掲載された写真が「1000年に一度の逸材」と称され、一躍注目を集めました。その後は本格的に芸能界入りし、2016年の映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で映画初主演を果たし、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年は『キングダム』シリーズや『カラダ探し THE LAST NIGHT』(2025年公開予定)など、幅広いジャンルの作品で活躍しています。

第1位:今田美桜(34票)

もし、橋本環奈さんが名探偵コナンの遠山和葉を演じたなら、持ち前の明るく華やかな魅力と、時折見せる芯の強さでそのキャラクターを見事に演じてくれそうです。彼女の持つ天真らんまんさや、いざという時の度胸の良さが、実写版ならではの名探偵コナンの世界にもしっかりとマッチするのではないでしょうか。自由回答を見ると、「一途な恋心を描く模様や、普段の元気いっぱいの和葉をしっかりと違和感無く演じれそう」(30代男性/兵庫県)や、「元気なところや明るいところが役柄として合いそうですし、しゃべり方も関西弁が似合いそう」(40代男性/福岡県)、「明るくて元気な雰囲気と、時折見せる優しさが和葉のキャラクターにぴったりだから」(30代女性/東京都)、「話し方や顔が似ている」(20代女性/岩手県)といったコメントが寄せられています。1位は、「今田美桜」さんです!地元福岡でスカウトされモデルとして活動を始め、程なくして「福岡で一番かわいい子」として注目を集めました。2015年になると映画『罪の余白』でスクリーンデビュー。2016年に上京し、2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)でブレークしました。以降、さまざまな話題作に出演し、2022年にはドラマ『悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?〜』(日本テレビ系)で連続ドラマ初主演にも選ばれています。今田美桜さんが遠山和葉を演じるなら、その明るくキュートな笑顔と、しっかりとした芯の強さが、遠山和葉のキャラクターにぴったりハマりそうです。大阪出身ではないものの、その高い演技力で関西弁を自然に使いこなし、服部平次との漫才のような軽快なやりとりを魅力的に表現してくれるのではないでしょうか。自由回答を見ると、「初登場時に目つきが悪く、気の強い第一印象だったので、気は強そうだけど、そのほかの柔らかそうな表情もできそう」(30代女性/北海道)や、「元気でハキハキした役が似合う」(30代女性/沖縄県)、「演技が上手いし和葉の髪型も似合うと思うので」(30代女性/石川県)、「面倒見の良さと気さくさが合っている」(20代女性/東京都)といったコメントが寄せられていました。※コメントは全て原文ママですこの記事の筆者:斉藤 雄二 プロフィール新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。(文:斉藤 雄二)