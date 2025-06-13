¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈáÄË¡õ³Ð¸ç¡ÖÀäË¾¤Î2ÃúÌÜ¡×Íö»ÒÀä¶«¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤Î¤Ö¤¿¤Á¤Ë¤âÀï²Ð
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï16Æü¤«¤éÂè12½µ¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖÀïÁè¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¡£¼ã¾¾¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¾Æ¤±Ìî¸¶¤ËÎ©¤Á¡¢Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÏÄ«ÅÄ¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Ä«ÅÄ²È¤âÀï²Ð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£Í½¹ð¤Î¥é¥¹¥È¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¼¡½µÍ½¹ð¡¢¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡Ä¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Æ¡×¡ÖÍè½µ¤ÏÀäË¾¤Î2ÃúÌÜ¡×¡ÖÍè½µ¤«¤éËÜÅÚ¶õ½±¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Öº£½µ°Ê¾å¤Ë³Ð¸ç¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£