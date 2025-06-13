○経済統計・イベントなど

１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０　日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０　日・設備稼働率
１３：３０　日・第３次産業活動指数
１５：００　独・消費者物価指数（改定値）
１５：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００　ユーロ・鉱工業生産
１８：００　ユーロ・貿易収支
２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

○決算発表・新規上場など

決算発表：アストロＨＤ<186A>，日ハウスＨＤ<1873>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，Ｈａｍｅｅ<3134>，テンシャル<325A>，トーエル<3361>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＤＧ<350A>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ネオジャパン<3921>，ＨＥＲＯＺ<4382>，サンバイオ<4592>，オハラ<5218>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，三井ハイテク<6966>，アシロ<7378>，ＷＡ<7683>，Ｅインフィニ<7692>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか

出所：MINKABU PRESS