１３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・貿易収支
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
○決算発表・新規上場など
決算発表：アストロＨＤ<186A>，日ハウスＨＤ<1873>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，Ｈａｍｅｅ<3134>，テンシャル<325A>，トーエル<3361>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＤＧ<350A>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ネオジャパン<3921>，ＨＥＲＯＺ<4382>，サンバイオ<4592>，オハラ<5218>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，三井ハイテク<6966>，アシロ<7378>，ＷＡ<7683>，Ｅインフィニ<7692>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・貿易収支
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
○決算発表・新規上場など
決算発表：アストロＨＤ<186A>，日ハウスＨＤ<1873>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，Ｈａｍｅｅ<3134>，テンシャル<325A>，トーエル<3361>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＤＧ<350A>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ネオジャパン<3921>，ＨＥＲＯＺ<4382>，サンバイオ<4592>，オハラ<5218>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，三井ハイテク<6966>，アシロ<7378>，ＷＡ<7683>，Ｅインフィニ<7692>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか
出所：MINKABU PRESS