ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÇÊôÇ¼ÅÚÉ¶¤Î¸å¤Ï¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ø¡Ä¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÖÌë¤Î³¹¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡×¼Ì¿¿
ÂçË»¤·¤Ç¤â¡ÉÍª¡¹¤È¡É
£µ·î²¼½Ü¡¢¶âÍËÌë£¹»þ²á¤®¤ÎÅìµþ¡¦¶äºÂ¡£¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Î¥Í¥ª¥ó¤¬ºÌ¤ë¥Ó¥ëÁ°¤Ë¡¢£±Âæ¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬Ää¼Ö¤·¤¿¡£¸åÉô¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤«¤éñþ(¤Þ¤²)¤ò·ë(¤æ)¤Ã¤¿Íá°á»Ñ¤ÎÎÏ»Î¤¬¹ß¤êÎ©¤Ä¡£Âè75Âå²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â192Ñ¡¢191Ô¤ÎµðÂÎ¤«¤éÈ¯¤¹¤ë°µ¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£¶äºÂ¤Î»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¡£¤À¤¬¡¢Åö¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ìÀÚÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íª¡¹¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç»¨µï¥Ó¥ë¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¶äºÂ¤Ë¹ßÎ×¤¹¤ë£¶»þ´ÖÁ°¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜ¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ±ÀÎµ·¿¤ÎÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£±«Å·¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌ»²ÇÒµÒ¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¼ÒÅÂÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶Æâ¤Ç¸«¼é¤ë»²ÇÒµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×¡ÖÆüËÜ°ì¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Ìµ»ö¤ËÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò½ª¤¨¤¿Âç¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢¿·²£¹Ë¤Î¹Ô»ö¤ÏÅÚÉ¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ìë¤Ï±ãÀÊ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¡£¶äºÂÍèË¬¤ÎÍâÆü¤Ï¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ÊËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Èø¼Ö¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦¶×·Ã¸÷¡Ë¤Î°úÂàÁêËÐ¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìë¤ÏÀÖºä¡Ê¹Á¶è¡Ë¤Î¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤Å¹¤Ø¡£²áµî¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤È»×¤·¤ÃËÀ¤é¤ÈÅ´ÈÄ¾Æ¤ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
£²»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¸å¤ÎÌë£¹»þ²á¤®¡¢¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿Âç¤ÎÎ¤°ì¹Ô¤¬Å¹¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÃåÎ®¤·»Ñ¤ÎÎÏ»Î¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤ºÂ¤ò»ß¤á¤ë¡£ÎÏ»Î¤¬Âç¤ÎÎ¤¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È³§¤Ï¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂÙÁ³¼«¼ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤ËÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢ÂÔµ¡¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Ïà¼«Ê¬á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Ï¢Æü¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¹Ô»ö¤È´¿ÂÔ¤ËÂ¿Ë»¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡£Íè¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Éã¡¦ÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È´Ø·¸¤ò»ý¤¿¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤Ïà¼«Ê¬á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤Î·è¤á¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ë²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤ÎÎÏ»Î¤Ë¡£Èæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¹¥¤«¤ì¤ë¡¢¿Í´ÖÀ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Íè¾ì½ê¤«¤é¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¡¢Æó¿Í¤Î²£¹Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÁêËÐ¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²£¹Ë¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Î¸ý¾å¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬½Ò¤Ù¤¿¡íÍ£°ìÌµÆó¡í¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ö£²Ç¯¤Ç²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Î¶È¡£¤½¤â¤½¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¤Ï¹Ë¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢º£¸å¤Î³Ñ³¦¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²£Ìî¥ì¥¤¥³»á¡Ë
¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ø£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¡íÂç¤ÎÎ¤ÀûÉ÷¡í¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯6·î20Æü¹æ¤è¤ê