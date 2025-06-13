Pixel 9a 128GB(NTT docomo)

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　「BCNランキング」2025年6月2日〜8日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

2位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

3位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

4位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

5位　moto g05（Motorola Mobility）

6位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

7位　Xperia 10 VI XQ-ES44（ソニー）

8位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

9位　arrows We2 F-52E（FCNT）

10位　nubia S 5G（ZTE）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。