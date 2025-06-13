選ぶなら「Pixel 9a」!? Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/6/13
「BCNランキング」2025年6月2日〜8日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 moto g05（Motorola Mobility）
6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
7位 Xperia 10 VI XQ-ES44（ソニー）
8位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 nubia S 5G（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
7位 Xperia 10 VI XQ-ES44（ソニー）
8位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 nubia S 5G（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。