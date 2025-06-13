¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¿ä¤·¥¥ã¥é¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¼Â¤Ï½Ð¤Æ¤¿¡È¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡É¤¬1°Ì¤Ë
¡¡2007Ç¯¤È2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£6·î¤è¤êTVer¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¢¤Îº¢¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¡£¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¥¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Íµ¤¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£1°Ì¤Ë¤ÏÌÀÀÐÁí°ìÏº¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Èº´ÌîÀô¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë2¿Í¤¬Æ±É¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¿ä¤·¥¥ã¥é¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬6·î5Æü¡Á9Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¥¥ã¥é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤2¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡£112Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£1°Ì¡¡ÌÀÀÐÁí°ìÏº¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¿2007Ç¯¡Ë32É¼
¡¡±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ë¤Ï2¿Í¤¬Æ±É¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐÁí°ìÏº¤À¡£º£²óÍ£°ì¤ÎÂè2ÎÀ°Ê³°¤«¤é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºßÄ¶Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¡Èºùºé³Ø±àÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ±é¤¸¤ëÌÀÀÐ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¼«Ëý¤¬½¸¤Þ¤ëÂè1ÎÀ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ðµ©¤äÃæÄÅ¤é¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍí¤ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¼«¿È¡¢¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¡È¥¯¥»¶¯¡É¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù»þÂå¤«¤éÎëÌÚ¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡Öº£¤äÌ¾Í¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤Î±éµ»¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀÀÐ¤¯¤ó¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡ÖÂè°ìÎÀ¤ÎÃæ¤Ç¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥»¤¬¶¯¤¯¤ÆÌÀÀÐÁí°ìÏº¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÆ¬¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¤º¤¥¤Ã¤È¤º¤¥¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¤Ç¤â¶ÚÆù¥¥ã¥é¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎëÌÚ¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤è¤ëÂÎ·¿ÊÑ²½¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢2013Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØHK ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡Ù¤Ç¤Ï15ÔÁýÎÌ¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç20kg¸ºÎÌ¡£Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¤Ç¤Ï30ÔÁýÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡É¤ÎÌ¾¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Netflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡£¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù»Å¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥·¡¼¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¢£1°Ì¡¡º´ÌîÀô¡Ê¾®·ª½Ü¡¿2007Ç¯¡Ë32É¼
¡¡Æ±¤¸¤¯Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤¿º´ÌîÀô¡£¿ðµ©¤¬ÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸õÊä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ·¤Ö¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¡¢³Ø±à¤Ç½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿ðµ©¤¬»×¤ï¤º¡ÖÀ³Ê¤ï¤ë¤Ã¡ª¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ðµ©¤È½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤È¡¢¿´ÇÛÀ¤Ê¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¿ðµ©ÃÌ¡Ë¤Ê¥¥ã¥é¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤ë¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Íîº¹¤Î¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥Ã¥×·ÏÃË»Ò¡¢º´ÌîÀô¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë·Ï¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥±¥á¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¾®·ª½Ü¡×¡Ö¤¢¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Öº£¡¢¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢º´ÌîÀô¤Î½ý¤Ä¤¤¤¿Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¼ÍÈ´¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾®·ª½Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¡£2005Ç¯¤Ë¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç²ÖÂôÎà¤ò±é¤¸¡¢2007Ç¯¤Î¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÅìµþDOGS¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¿åÅè¥Ò¥í¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥¤¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¼ç±é¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ØÉÏË³ÃË»Ò ¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥á¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿»³ÅÄÍ¥¤È2012Ç¯¤Ë·ëº§¡£4¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ñ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¿ä¤·¥¥ã¥é¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬6·î5Æü¡Á9Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¥¥ã¥é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤2¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡£112Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ë¤Ï2¿Í¤¬Æ±É¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐÁí°ìÏº¤À¡£º£²óÍ£°ì¤ÎÂè2ÎÀ°Ê³°¤«¤é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºßÄ¶Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¡Èºùºé³Ø±àÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ±é¤¸¤ëÌÀÀÐ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¼«Ëý¤¬½¸¤Þ¤ëÂè1ÎÀ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ðµ©¤äÃæÄÅ¤é¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍí¤ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¼«¿È¡¢¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¡È¥¯¥»¶¯¡É¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù»þÂå¤«¤éÎëÌÚ¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡Öº£¤äÌ¾Í¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤Î±éµ»¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀÀÐ¤¯¤ó¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡ÖÂè°ìÎÀ¤ÎÃæ¤Ç¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥»¤¬¶¯¤¯¤ÆÌÀÀÐÁí°ìÏº¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÆ¬¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤â¤º¤¥¤Ã¤È¤º¤¥¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¤Ç¤â¶ÚÆù¥¥ã¥é¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎëÌÚ¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤è¤ëÂÎ·¿ÊÑ²½¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢2013Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØHK ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡Ù¤Ç¤Ï15ÔÁýÎÌ¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç20kg¸ºÎÌ¡£Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¤Ç¤Ï30ÔÁýÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡É¤ÎÌ¾¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Netflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡£¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù»Å¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥·¡¼¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¢£1°Ì¡¡º´ÌîÀô¡Ê¾®·ª½Ü¡¿2007Ç¯¡Ë32É¼
¡¡Æ±¤¸¤¯Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤¿º´ÌîÀô¡£¿ðµ©¤¬ÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸õÊä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ·¤Ö¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¡¢³Ø±à¤Ç½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿ðµ©¤¬»×¤ï¤º¡ÖÀ³Ê¤ï¤ë¤Ã¡ª¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ðµ©¤È½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤È¡¢¿´ÇÛÀ¤Ê¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¿ðµ©ÃÌ¡Ë¤Ê¥¥ã¥é¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤ë¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Íîº¹¤Î¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥Ã¥×·ÏÃË»Ò¡¢º´ÌîÀô¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë·Ï¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥±¥á¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¾®·ª½Ü¡×¡Ö¤¢¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Öº£¡¢¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢º´ÌîÀô¤Î½ý¤Ä¤¤¤¿Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¼ÍÈ´¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾®·ª½Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¡£2005Ç¯¤Ë¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç²ÖÂôÎà¤ò±é¤¸¡¢2007Ç¯¤Î¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÅìµþDOGS¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¿åÅè¥Ò¥í¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥¤¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¼ç±é¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ØÉÏË³ÃË»Ò ¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥á¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿»³ÅÄÍ¥¤È2012Ç¯¤Ë·ëº§¡£4¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ñ¤À¡£