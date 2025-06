英語で「あなたって魅力的」は何て言う？ 好きな人へのアプローチに使えるフレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)。

今回は、恋愛感情を持っている相手に気持ちを伝えたいときに役立つ英語表現を解説します。「好きです!」とはっきり伝えることもあれば、「あなたのことが好きかも」とやんわり伝えることもあり、その度合いは人や状況などによってさまざまなのでいくつか紹介していきます。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

好きな人へのアプローチに役立つ英語表現

好きな人へのアプローチに使われる英語フレーズは、ストレートに気持ちを伝えるものから、さりげなく好意をにじませるものまで幅広くあります。そのなかでもネイティブがよく使うフレーズを紹介していきます。

【1】 I have a crush on you. 「あなたに恋しています」

【解説】片思いや、好きだけどまだ距離がある相手へ好意を伝えたいときによく使われる一言。「love」は重すぎるかなというときにぴったりの控えめな告白フレーズです。海外ドラマや映画でもよく耳にします。

【2】 You’re such a vibe. 「あなたってすごく魅力的」

【解説】「vibe」は「雰囲気」や「空気感」という意味の単語で、カジュアルな場面で使われる表現です。「such a〜」は「なんて〜なの」という意味で、恋愛以外の日常的な会話でもよく使われる英語なので覚えておきましょう。

【3】 I think I’m falling for you. 「あなたに惹かれてきている気がする」

【解説】「fall」は「落ちる」という意味で、「for」を付け加えると「恋に落ちる」となります。好きな気持ちが高まってきているときに使える表現です。「think」をつけることで少し遠回しなニュアンスになります。

