日本野球機構(NPB)は12日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第17回中間発表を行いました。

各部門で、前日から得票数1位の変動はなし。捕手部門で首位につける巨人・甲斐拓也選手は、前日から1万542票を追加し、30万票間近となる29万9908票となりました。3塁手部門1位の阪神・佐藤輝明選手は45万票を突破。外野手部門1位の阪神・森下翔太選手に続いて、セ・リーグ2人目の45万票到達となります。

外野手部門では5位が変動。阪神・前川右京選手を7036票差で追い抜き、広島・ファビアン選手が5位浮上を果たしました。外野手部門ではファン投票の上位3選手が出場権を得ることができます。

22日まで投票可能となっており、7月1日にファン投票の最終結果が発表されます。

▽以下、各部門の上位選手(6月12日時点)

【先発投手】

1位 村上頌樹(阪神)183,104票

2位 山崎伊織(巨人)156,554票

3位 才木浩人(阪神)112,298票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)270,396票

2位 石井大智(阪神)190,500票

3位 清水達也(中日)176,275票

【抑え投手】

1位 松山晋也(中日)279,870票

2位 R.マルティネス(巨人)244,229票

3位 岩崎優(阪神)175,641票

【捕手】

1位 甲斐拓也(巨人)299,908票

2位 坂本誠志郎(阪神)177,064票

3位 山本祐大(DeNA)113,200票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)332,478票

2位 T.オースティン(DeNA)178,762票

3位 岡本和真(巨人)116,891票

【二塁手】

1位 牧秀悟(DeNA)311,808票

2位 中野拓夢(阪神)265,493票

3位 吉川尚輝(巨人)144,524票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)450,046票

2位 茂木栄五郎(ヤクルト)120,881票

3位 小園海斗(広島)112,426票

【遊撃手】

1位 矢野雅哉(広島)250,917票

2位 木浪聖也(阪神)210,882票

3位 村松開人(中日)104,997票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)492,324票2位 近本光司(阪神)389,971票3位 上林誠知(中日)253,410票4位 岡林勇希(中日)230,546票5位 ファビアン(広島)161,340票