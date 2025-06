ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 「品詞問題」「動詞問題」「前置詞問題」の復習編【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回は、これまでの復習として、「品詞問題」「動詞問題」「前置詞問題」の演習にチャレンジしてみましょう。3つの設問タイプの問題がランダムに出題されるので、ぜひ試験本番をイメージしながら解いてみてください。

品詞、動詞、前置詞問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)~(D) から1つ選びましょう。

1. Ms. Smith arranged for her supervisor ------- up at the train station so he could save time walking to the office.



(A) picking

(B) picked

(C) to be picked

(D) picks









2. A list of all ------- companies can be viewed online during the international trade fair.



(A) participating

(B) participation

(C) participatory

(D) participate





3. By increasing the amount of greenery ------- its premises, Horizon Suns Industries aimed to reduce employee stress and improve productivity.



(A) to

(B) without

(C) despite

(D) on









英文の訳と解答解説

1. 正解(C)

スミスさんは、上司がオフィスまで歩く時間を節約できるように、彼が駅まで車で迎えに来てもらえるよう手配しました。

解説 (動詞問題) 選択肢には、動詞pickの変化した形が並んでいる。空所の後ろにupという語があることから、ここではpick up ~「~を車で拾う」の意味で使われていると考えられる。ここで、述語動詞のarrangedに注目。arrangeは、arrange for A to do で「Aが~するよう手配する」という表現になる。to不定詞の受動態である(C)を空所に入れると、arranged for her supervisor to be picked upで「彼女(スミスさん)の上司が車で迎えに来てもらえるよう手配する」の意味になる。文意が通るので、(C)が正解。

(A)は動名詞または現在分詞、(B)は過去形または過去分詞、(D)は三人称単数現在形。







2. 正解(A)

その国際見本市の開催期間中は、すべての参加企業のリストをオンラインでご覧いただけます。

解説 (品詞問題) 選択肢には動詞participate「参加する」と、その変化形や派生語が並んでいる。空所は名詞companiesの前にあるので、participateの現在分詞であり形容詞として働く(A)と、形容詞の(C)が正解候補。現在分詞は一語で名詞を修飾する場合、その名詞の前に置くことができる。空所に(A)を入れると、A list of all participating companiesで「すべての参加企業のリスト」の意味になる。これを文の主語として考えると文意が通るので、(A)が正解。

(C)「参加方式の」も形容詞だが、文意が通らない。(B)「参加」は名詞、(D)「参加する」は動詞。



3. 正解(D)

敷地内に緑を増やすことで、Horizon Suns工業は従業員のストレスを軽減し、生産性を高めることを目指しました。

解説 (前置詞問題)選択肢に並んでいるのはすべて前置詞。空所は文頭のByから始まる前置詞句の中にある。カンマ以降の節では「Horizon Suns工業は従業員のストレスを軽減し、生産性を高めることを目指した」と述べられていることから、空所を含む前置詞句では、その目的を達成するための手段について説明されていると考えられる。on one’s premisesで「~の敷地内に」という表現になることから、空所に(D)を入れると、「(Horizon Suns工業の)敷地内に緑を増やすことで」となり文意が通る。よって、(D)が正解。

(A)は「~へ」、(B)は「~なしで」、(C)は「~にもかかわらず」の意味。



