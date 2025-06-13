¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¤ÎÎ¹µÒµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õÅö¶É¤ÎÄ´ºº´±¤ò¥¤¥ó¥É¤ËÇÉ¸¯¤Ø
¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¤Ç242¿Í¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤¬Î¥Î¦Ä¾¸å¤ËÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥À¥Õ¥£¡¼±¿Í¢Ä¹´±¤Ï¡¢FAA¡áÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤ÎÄ´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Õ¥£¡½Ä¹´±¤Ï12Æü¡¢¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÎ¹µÒµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥ó¥É¤ØFAA¤ÎÄ´ºº´±¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ÂÁ´±¿¹Ò¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¤Î¿Í°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë½àÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢FAA¤ÏÄ´ºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿µ¡ÂÎ¤òÀ½Â¤¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¡ÖGE¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥ª¥ë¥È¥Ð¡¼¥°CEO¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÅö¶É¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ,
Ê©ÃÅ,
Ä¹Ìî,
¿À»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡