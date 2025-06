2023年5月にミュージシャンのジェシー・ラザフォードと破局して以来、本格的な恋の噂が途絶えていたビリー・アイリッシュ。新恋人ができたことが明らかになった。新聞「ニューヨークポスト」などが報じている。

ビリーの新たな恋のお相手は俳優でミュージシャンのナット・ウルフ。俳優としては映画『きっと、星のせいじゃない。』やNetflixで配信中の『Death Note/デスノート』に出演、ミュージシャンとしては弟のアレックスと共にNat & Alex Wolffというデュオを組んで活動している。ナットとアレックスは2024年9月にスタートしたビリーのツアー「Hit Me Hard and Soft: The Tour」の北米公演でオープニングアクトを務めていた。

ビリーとナットは現在ヨーロッパでバカンス中。今週初めにはイタリアのベネチアのホテルのバルコニーで、シャンパンを飲みながらキスしているところをパパラッチにキャッチされた。またその数日後にはカナル・グランデを水上タクシーで観光していたが、ここでもナットがビリーの頬にキスしているところを目撃されていた。

2人の関係が噂されるようになったのは、今年3月。アイハート・ラジオ・ミュージックアワードの授賞式から、一緒に帰っていたことが発覚したのがきっかけだった。その直後には、2人でニューヨークのゲイバー巡りをしていたという報道も。ナットがあるバーで、店主に自分とビリーが交際していると語っていたという証言も浮上していた。

当時ビリーの関係者は2人について「単なる親しい友人。それ以上の関係ではない」と同紙に主張していたけれど、今回の写真を見れば熱愛中なのは明らか。これからどんな展開を見せるのか、続報を待ちたい。