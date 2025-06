オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』TBSで関連番組を放送＆YouTubeで本編配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■TBS×BMSGが開催する『THE LAST PIECE』は、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト!

TBSがSKY-HI率いるBMSGとともに実施している、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。

6月27日から関連番組のTBSでの放送およびTVer、TBS FREE、U-NEXTでの配信、そしてBMSG公式YouTubeでの本編配信が開始となる。

TBSで放送中の『THE TIME,』(毎週月曜~金曜 5時20分~8時)の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。

そして、同日6月27日から毎週金曜20時に、BMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信。

さらに、7月3日24時59分から毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSで放送される。

『THE TIME,』内の『THE LAST PIECE』コーナーは放送後TVer、TBS FREEで配信、また『THE LAST PIECE ホームルーム』はTVer、TBS FREE、U-NEXTで放送直後から配信される。

(C)BMSG

■『THE LAST PIECE』ステイトメント

全ての10代と、

かつて10代だった

全ての人へ。

やりたいことがわからない。目標がない。

挑戦しても批判されるかもしれない。

そんな風潮が当たり前になってきている

今こそ「夢の見方」の話をしたい。

夢を見づらいこの現代で

今を本気で生きている、

少年たちの物語がここに。

さあ、世界で一番自由で大きな夢を見よう。

WHERE IS,

WHAT IS,

WHO IS

THE LAST PIECE

<番組放送・配信スケジュール>

『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー

初回放送:2025年6月27日(金)

毎週金曜日 5時20分~8時『THE TIME,』内で放送

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

『THE LAST PIECE』本編(BMSG公式YouTubeチャンネル)

第1話配信:2025年6月27日(金)20時配信

以降、毎週金曜20時配信で全13話配信予定

※公開スケジュールは変更する可能性がございます。

公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』(TBS)

初回放送:2025年7月3日(木)24時59分放送

以降、毎週木曜24時59分から全13話放送予定

出演:大島美幸(森三中)

(c)BMSG ※メイン写真

『THE LAST PIECE』公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

『THE LAST PIECE』BMSG公式YouTube

https://www.youtube.com/BMSG_official