【モデルプレス=2025/06/13】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGは、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』を現在開催中。その模様が6月27日20時からBMSG公式YouTubeチャンネルにて配信されることが決まった。

本オーディションは、BMSG公式YouTubeチャンネルだけでなく、関連番組のTBSでの放送およびTVer・TBS FREE・U-NEXTでの配信も決定。6月27日20時からのBMSG公式YouTubeチャンネルでの「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内で「THE LAST PIECE」コーナーが始まり、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送される。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。「THE TIME,」内の「THE LAST PIECE」コーナーは、放送後よりTVer・TBS FREEで配信、また「THE LAST PIECE ホームルーム」はTVer・TBS FREE・U-NEXTで、放送直後から配信される。BE:FIRSTが誕生した「THE FIRST」。MAZZELが誕生した「MISSIONx2」。そしてHANAが誕生したガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、さまざまなフィールドで心揺さぶる時を届け社会を動かす起点を目指し、「最高の“時”で、明日の世界をつくる。」ことをブランドプロミスに掲げる「TBS」とタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。(modelpress編集部)夢を見づらい世の中になったな、と思う事が少なくない。挑戦を笑う社会、出る杭は打つ風潮、かつては陰に隠れていた後ろ向きな感情が、SNSの台頭でいつのまにかマジョリティになった。自虐や冷笑がトップコンテンツになり、ネガティブがインプを集め、常に誰かに拳銃を向けられながら過ごしている気持ちになる日もある。夢を見る、の代名詞でもあった若者だけど、今はそんな世の中の空気に少子化も重なり、若者の街と呼ばれる様な場所はなくなり、ニュースといえば暗いものがトップに踊る。そりゃあ夢を見るのも難しいよなぁと思う。もちろん、夢は時に呪いになる。無謀さが首を絞める事がある。だけど、宇宙に行こうとした人や、空を飛ぼうと思った兄弟、電気を発明しようとした人、そもそも海から陸に出てみようなんて無謀な挑戦を果たした先人がいなければ僕たちなんて存在しない。夢を追って傷つくのは怖いと思う。それでも夢は、人々の未来を照らす。どうせ短くない時間生きるんだから、少しでも楽しい方がいいよ。遊び残しが無い方がいい。全ての10代と、かつて10代だった全ての人たちへ。こんな時代だからこそ、世界で一番自由で大きな夢を見よう!夢には、見方があると思う。教えてくれる人がいないだけだ。でっかい山に登る時に登山靴やコンパスが必要な様に、俺から彼等に教えられる物ならいっぱい…それなりには、ある。今までの成功と失敗からもう一回本気で夢を見にいく。そう、あなたの夢を叶える事が今の俺の夢だ。【Not Sponsored 記事】