※経済指標

【米国】

＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（5月）21:30

結果 0.1％

予想 0.2％ 前回 -0.2％（-0.5％から修正）（前月比）

結果 2.6％

予想 2.6％ 前回 2.5％（2.4％から修正）（前年比）

結果 0.1％

予想 0.3％ 前回 -0.2％（-0.4％から修正）（コア・前月比）

結果 3.0％

予想 3.1％ 前回 3.2％（3.1％から修正）（コア・前年比）



＊米新規失業保険申請件数（6月7日週）21:30

結果 24.8万人

予想 24.2万人 前回 24.8万人（24.7万人から修正）



＊失業保険継続需給者数（5月31日週）21:30

結果 195.6万人

予想 191.0万人 前回 190.2万人（190.4万人から修正）



※発言・ニュース

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.844％（WI：4.859％）

応札倍率 2.43倍（前回：2.31倍）



＊トランプ大統領

トランプ大統領はパウエルＦＲＢ議長を解任する意図はないと改めて表明。数日前にトランプ大統領は議長の後任を近く指名すると述べていた。



＊トランプ大統領

トランプ大統領は、イスラエルによるイランへの攻撃は差し迫ったものではないが、「起こる可能性はある」と述べた。



＊米家計の純資産、１－３月は２０２３年以来の減少

ＦＲＢが１２日発表した１－３月（第１四半期）の米家計の純資産は前四半期から１．６兆ドル減の１６９．３兆ドルと２０２３年以来の減少となった。関税の影響による株式相場の下落が影響し、株式の価値が２．３兆ドル減少した。減少は２０２３年以来。



＊イスラエル、近日中の対イラン軍事行動を検討＝速報

イスラエルは近日中のイランへの軍事行動を検討していると伝わった。

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