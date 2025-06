芸歴30周年と50歳の誕生日という節目を迎えたふかわりょうが、自身の音楽活動名義であるROCKETMANとして主催する夏フェス「ROCKETMAN SUMMER FES’2025『thank you for the music!』」を9年ぶりに開催することを発表した。8月17日に東京・LIQUIDROOM ebisuで行われる。2010年から2016年まで7年連続で行われていた恒例の夏フェス「ROCKETMAN SUMMER FES」が今年限りの復活。今回は、当時のおなじみのアーティストから新しい顔ぶれまで、ふかわの30年を支えた仲間たちが集結した。

国内外のクラブシーンをけん引するDJKOO(TRF)や小西康陽をはじめ、田中知之(FPM)、中塚武、のんなどの豪華なメンバーが名を連ねる。さらにアーティストだけでなく、永野、お見送り芸人しんいち、友田オレなど今をときめく芸人の参加も決定している。ふかわは「30周年。アニバーサリー・イヤーの締め括りに、大好きな人と、大好きな音に包まれて、一生忘れない夜にしたいと思います」とコメントを寄せた。