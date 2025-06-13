¥¤¥ó¥ÉÎ¹µÒµ¡ ¡È¤ï¤º¤«30ÉÃ¤ÇÄÆÍî¡ÉËÉ¥«¥á¤Ë»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¡Ä ¡ÈÀ¸Â¸¼Ô¡É¤Î¾Ú¸À¤â¡ÖÎ¥Î¦30ÉÃ¸å¤ËÂç¤¤Ê²»¡×
¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¤Ç242¿Í¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÎ¥Î¦¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÄÆÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥ó¥ÉÎ¹µÒµ¡ ¡È¤ï¤º¤«30ÉÃ¤ÇÄÆÍî¡ÉËÉ¥«¥á¤Ë»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¡Ä ¡ÈÀ¸Â¸¼Ô¡É¤Î¾Ú¸À¤â¡ÖÎ¥Î¦30ÉÃ¸å¤ËÂç¤¤Ê²»¡×
¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¡¢À¾Éô¡¦¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¤Î¶õ¹ÁÉÕ¶á¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¹Ô¤¤Î¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¶õ¹Á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤¬³êÁöÏ©¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß²¼¤·¤Ê¤¬¤é½»Âð³¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥Î¦¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÄÆÍî¤·¡¢¶á¤¯¤Î°å²ÊÂç³Ø¤Î½É¼Ë¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹µÒµ¡¤Ë¤Ï¾èµÒ¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ242¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÏÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö290¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤Î¾èµÒ¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡ÖÎ¥Î¦¤«¤é30ÉÃ¸å¤ËÂç¤¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£