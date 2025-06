【RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer.】 6月13日 再販 価格:7,480円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-041 ライガーゼロ マーキングプラスVer.」再生産分を6月13日に発売する。価格は7,480円。

本商品は、「ゾイド -ZOIDS-」シリーズより「RZ-041 ライガーゼロ」を、同社のプラモデルシリーズ「HMM(HIHEND MASTER MODEL)」で立体化したもの。ライガーゼロのシルエットや細部ディテールを再現するだけでなく、機体の最大の特徴である各アーマーの着脱ギミック「チェンジング・アーマー・システム」も完全再現されている。

背面の「イオンターボブースター」も設定通り展開。印象的な白を基本としたカラーリングはマルチカラーキットで再現され、組立てるだけで設定に近い姿に仕上がる。

ブレードライガーやセイバータイガー等で培った各関節の可動ギミックをフィードバックし、フライングベース・ネオ(別売)にも対応。「野生の本能を色濃く残した」というライガーゼロならではの迫力有るアクションポーズでディスプレイできる。

また、一般パイロットのフィギュアが付属しコックピットに搭乗させることが可能。さらに各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが新規に付属し、好みで貼り付けることで精密に仕上げることができる。

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※発売日は流通により前後する場合があります。