◆櫻坂46四期生9人、初のライブイベント「First Showcase」開催

【モデルプレス=2025/06/13】アイドルグループ・櫻坂46の新メンバー・四期生9人が6月12日、東京・有明アリーナにて初めてのライブイベント「First Showcase」を開催。初のパフォーマンスやファッションショー、特技披露でBuddies(=櫻坂46ファン)へ挨拶を行った。櫻坂46四期生のメンバーは、松本和子(まつもと・わこ/20歳)、稲熊ひな(いなぐま・ひな/19歳)、佐藤愛桜(さとう・ねお/18歳)、中川智尋(なかがわ・ちひろ/17歳)、目黒陽色(めぐろ・ひいろ/19歳)、浅井恋乃未(あさい・このみ/20歳)、山田桃実(やまだ・ももみ/16歳)、勝又春(かつまた・はる/21歳)、山川宇衣(やまかわ・うい/19歳)の9人。オーディションは2024年8月より実施され、2025年4月15日、研修期間を経て合格した9人のティザームービーが「櫻坂チャンネル」などから公開。連日SNSを中心に盛り上がりを見せた。

◆櫻坂46四期生、圧巻のライブパフォーマンス

◆櫻坂46四期生が宣言「これから努力していきます」

◆セットリスト

◆櫻坂46四期生、期別楽曲MV公開&ドーム公演参加発表

勝又と目黒による初々しい影アナに続いて、佐藤&松本による優雅なバイオリン演奏にて『櫻坂46四期生 First Showcase』は幕開け。オープニングムービーを経てメンバー9人がステージに勢揃いすると、浅井の「皆さん、初めまして。櫻坂46四期生です!」という挨拶とともに、1人ずつ自己紹介をしていく。続いて、グループの冠番組『そこ曲がったら、櫻坂?』(テレビ東京系)のナレーションでお馴染みの庄司宇芽香が司会として登場すると、客席から大きな歓声が。メンバーに話を振っていくと、登場からいきなり涙した稲熊ひなは「初めてのステージでこんなにたくさんのBuddiesの皆さんが来てくださって緊張するんですけど、皆さん温かくて…ありがとうございます」と客席に感謝を伝えた。そして、山川の「一生懸命頑張りますので、是非温かい声援をよろしくお願いします!」という意気込みに続いて、1人ひとり特技を披露。浅井は「On my way」をサックスで演奏し、稲熊は力強い声とともにリズム薙刀を披露、勝又は「ずっと 春だったらなあ」をギターで弾き語り、佐藤は「桜月」をバイオリン演奏と書道で「圧倒」の二文字を書き上げ。中川はハンドパペット「とり吉君」を使った腹話術とフラッシュ暗算、松本は「ブルームーンキス」をバイオリン演奏とバスケットボール、目黒は絵画や自身が撮った写真紹介、山川は「Anthem time」に乗せて花道を駆け抜けるながらチアを披露、山田桃実はBuddiesを巻き込んだ柔軟体操からのハードル走と、それぞれ異なる色を放ちながら自己アピールした。中川は特技のはずのフラッシュ暗算を3問連続で不正解し、最後のサービス問題で嬉しそうに正解して会場の笑いを誘った。VTR出演したキャプテン・松田里奈の煽りに続いては、恒例企画となったメンバーの私服ファッションショーに突入。制服姿とは異なる、1人ひとりの個性が際立つファッションで会場のBuddiesやインターネット配信を通じて見守るファンを夢中にさせた。イベント後半は、待望の四期生初ライブパフォーマンスの時間に。合宿期間から現在までを振り返る映像に続いて「Overture」が流れ始めると、客席の熱気は一気に上昇。ステージに登場したメンバーが迫力あるダンスで場の空気を一変させ、早くも“櫻坂46らしさ”を提示して見せた。9人がそれぞれのポジションにつくと、「自業自得」にてライブがスタート。真剣な表情を浮かべるセンターの目黒を中心に熱い歌声と激しいダンスで、観る者を圧倒した。かと思えば、続く「ドローン旋回中」ではセンター山川の「Buddiesの皆さん、声出せますか? いくぞー!」を合図に、タオル片手に満面の笑みでオーディエンスを煽っていく。爆発力の強い9人のパフォーマンスは、先輩メンバーに追いつこうと必死ながらも、憧れのグループに加入できた喜びを噛み締めているようにも見えた。最初のMCでは、浅井を中心に進行していく。先の2曲でそれぞれセンターを務めた目黒と山川に話を振ると、目黒は「『自業自得』は私たちが最初に練習した曲。ここで披露することができたことを嬉しく思います」、山川は「1曲目とは雰囲気がまた違う曲で、可愛い私たちをお見せしたくて。ここで皆さんとの距離もグッと縮まったんじゃないかな」とそれぞれ感想を口にする。その後、メンバー1人ひとりにスポットライトが照らされ、最後に山田にライトが当たると「私たち櫻坂46四期生に最初にいただいた楽曲です」と述べて、初の四期生オリジナル曲「死んだふり」をライブ初披露。センターの山田を軸に、全身を大きく使った激しいダンスや、床に寝そべったりステージを駆け回ったりと、じつに櫻坂46らしいユニークな振り付けで、目の前のBuddiesを存分に楽しませ続ける。続いて、ドキュメンタリーのダイジェスト映像がスクリーンに映し出されると、「四期生だけの『静寂の僕力』」のテロップとともに「静寂の暴力」が始まり、客席のペンライトが次々と消灯されていく。センターの佐藤を中心に全力でこの曲と向き合う9人は、限られた照明の中だけで激しいダンスで息を切らしながらも精一杯歌い続けていく。そんながむしゃらさと感情のすべてをぶつけるパフォーマンスに対し、客席からは惜しみない拍手が送られた。最後の曲に入る前には、メンバーがそれぞれこれからの活動に対する決意を表明。それぞれが真剣な眼差しで思いを伝え終えると、最後に浅井が「私たち櫻坂46四期生9名はそれぞれが熱い思いを胸に抱いて、今ここに立っています。まだまだ未熟な私たちではありますが、手を取り合って進んでいきますので、応援をよろしくお願いします」と述べて、ラストナンバー「I want tomorrow to come」を披露。中心に立つ勝又をはじめ、エモーショナルなパフォーマンスと叫びにも似た歌声で会場を自分たち色に染め上げたところで、ライブ本編はフィナーレを迎えた。アンコールでは、Tシャツ姿に着替えた9人がステージに再登場。櫻坂46ライブのエンディングには欠かせない「櫻坂の詩」で、会場を桜色に染め上げる。最後に、浅井が「櫻坂46四期生9名、私たちが掲げたスローガン『団結』『圧倒』『咲き続ける』を胸に、大好きな櫻坂46のメンバーの一員として先輩たちのような素敵な存在に早くなれるように、これから努力していきます!」と宣言し、櫻坂46四期生の初ステージは幕を下ろした。メンバーがステージを去ったあと、「死んだふり」とともにスクリーンには四期生が歌い踊る映像が映し出され、同曲のミュージックビデオが6月16日22時にYouTubeにて公開されること、そして彼女たちの次のステージが7〜8月に開催される櫻坂46の全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』の東京ドームおよび京セラドーム大阪公演であることがアナウンスされると、客席からは盛大な歓声と拍手が沸き起こった。その後、メンバーは来場者をお見送りしてBuddiesとの初の交流を存分に楽しんだ。(modelpress編集部)OvertureM1. 自業自得(センター:目黒)M2. ドローン旋回中(センター:山川)M3. 死んだふり(センター:山田)M4. 静寂の暴力(センター:佐藤)M5. I want tomorrow to come(センター:勝又)アンコールEN1. 櫻坂の詩・櫻坂46『死んだふり』Music Video2025年6月16日(月)22時 YouTubeにてプレミア公開・櫻坂46 「5th TOUR 2025 “Addiction”」2025年7月24日(木)・25日(金)・26日(土)東京都・東京ドーム2025年8月23日(土)・24日(日)大阪府・京セラドーム大阪四期生出演決定【Not Sponsored 記事】