7ORDERの最新シングル「いつか」が配信リリースされた。5人での活動を本格始動する7ORDERにとって節目となる第一弾シングルとなっており、バンドサウンドに大きく振り切って、等身大の言葉と真っ直ぐな音で現在の自分たちの姿を音楽に刻みこむ作品となっている。 本作「いつか」は、映画『死神遣いの事件帖 終(ファイナル)』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、映画にはメンバーの安井謙太郎が出演しており、安井謙太郎がグループとして初めて全編の作詞を担当することとなった。“別れ”というテーマを軸に、過ぎ去った時間の愛おしさや再会への願いを静かに紡いだ歌詞が、多くの人の共感を誘う内容となっている。 「別れは誰にでも訪れます。その中でも、再会を願える別れは幸せだと思うのです。「いつか」そう言い合える別れならば、それは未来への希望でもあるのではないでしょうか?いつだって「今」を創ることが「未来」です。」──安井謙太郎 カセットテープのノイズから始まるサウンドは、軽やかなビートとストリングスが重なり合っているが、明るさの中にどこか切なさが漂う雰囲気を放っている。心の奥にある“懐かしさ”や“再会への願い”を呼び起こすような、7ORDERならではのエモーショナルな1曲だ。 6月13日21時にプレミア公開されるミュージック・ビデオは、ガレージや海辺を舞台に撮影されたもので、メンバー5人が自然体でじゃれ合うような瞬間が印象的だ。つながりや思い出、“この時間がいつか宝物になる”という感覚が映像として描き出されたノスタルジックで温もりに満ちた映像を楽しむことができる。 ジャケットにはメンバーの真田佑馬が撮影した写真を使用されている。タイトル「いつか」の文字は、作詞を担当した安井謙太郎による直筆だ。音と言葉、そして写真と文字…すべてのクリエイティブがリンクした5人での再出発を象徴する作品の誕生だ。 「いつか」 2025年6月13日(金)配信再生・ダウンロード https://linkco.re/uE4Anpnn 映画『死神遣いの事件帖 終(ファイナル)』 2025年6月13日(金)公開監督:柴崎貴行 脚本:須藤泰司 音楽:YODA Kenichi出演:鈴木拡樹 安井謙太郎(7ORDER) / 生駒里奈 梅津瑞樹 崎山つばさ 陳内将 小林亮太 森崎大祐 田淵累生 松浦司 松本寛也 櫻井圭登 松角洋平 田辺幸太郎 浜田学 峰蘭太郎 神尾佑 西田健公式サイト https://shinitsuka.com/movie/ <Lucky’s club party> 東京2025年7月7日(月)@ヒューリックホール東京1公演目 開場13:30 開演14:002公演目 開場16:00 開演16:303公演目 開場18:30 開演19:00 大阪2025年8月25日(月)@Zepp Osaka Bayside1公演目 開場13:30 開演14:002公演目 開場16:00 開演16:303公演目 開場18:30 開演19:00指定席 7,000円(税込)注釈付き指定席 7,000円(税込)※入場時に別途ドリンク代(600円)がかかります※おひとり様各公演1枚まで※4歳以上有料。4歳未満は入場不可。 Lucky’s […]

